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В Кормянском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста

22.07.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами грузовика в Кормянском районе, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 22 июля, в 08.05. По данным ГАИ, 43-летний водитель Mercedes ехал по трассе Ветка — Чечерск — Ямное со стороны деревни Петравичи в направлении городского поселка Корма. На 137-м километре дороги он сбил 44-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, двигался по краю проезжей части и внезапно выехал на встречку под грузовик.


В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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