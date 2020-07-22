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Последние новости по вчерашнему захвату в Луцке
Источник материала: ОНТ
Обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия предъявлено задержанному, который накануне в украинском Луцке весь день удерживал людей в забаррикадированном автобусе.
В салоне находились 13 пассажиров. У захватчика при себе были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более 10 часов. Драма разрешилась к ночи – заложников удалось освободить. Никто не пострадал. Злоумышленник сейчас в следственном изоляторе. Кроме того, задержан предполагаемый сообщник в Харькове. Он начал сотрудничать со следствием.
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Обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия предъявлено задержанному, который накануне в украинском Луцке весь день удерживал людей в...
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