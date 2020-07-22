Уиллему Дефо - 65! Пересматриваем его лучшие фильмы

Источник материала: Tut.by

День рождения отмечает один из самых универсальных актеров в мире — Уиллем Дефо. Он одновременно хорош и в образе экранного плохиша, и даже в роли Христа. Сегодня актеру стукнуло 65 лет: чем не повод вспомнить хотя бы пятерку отличных фильмов, в которых снимался актер?



Уиллем Дефо. Фото: Reuters

Что за роль Уиллема Дефо ни возьми — все красота. Но мы попытаемся остановиться на относительно свежих картинах, в которых за последнюю десятку лет сыграл актер. Надеемся, не стоит уточнять, что подборка носит субъективный характер. Но, если вас вдохновили другие фильмы с Дефо, обязательно расскажите об этом в комментариях.

«Маяк» (2019)

О чем кино

1890-е годы, где-то неподалеку от побережья Новой Англии. Молодой человек Эфраим Уинслоу приезжает на отдаленный остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромого бородатого любителя выпить Томаса Уэйка. Тот обращается с подчиненным, как с личным рабом, и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Эфраима не отпускает собственное прошлое, так, поначалу отказывавшийся от алкоголя парень все чаще прикладывается к бутылке, и вскоре на каменистом острове — то ли ему мерещится, то ли в самом деле — начинает твориться всякая чертовщина.

Почему смотрим

Черно-белая мистическая история от Роберта Эггерса о двух смотрителях маяка не для тех, кто любит стандартное голливудское кино. При просмотре «Маяка» придется напрягаться: иногда морально, иногда физически (несмотря на то, что это не фильм ужасов в полном смысле этого слова, пара внезапных моментов все же будет). Тем не менее блистательная роль Уиллема Дефо — это уже веский аргумент сесть за кино. Тут он старый ворчливый смотритель маяка и последний алкоголик: не факт, что вы где-нибудь еще видели такого Дефо.

«Проект «Флорида» (2018)

О чем кино

Маленькая Муни живет в сальном отеле на границе Диснейленда, выпрашивает деньги на мороженое у прохожих и подначивает местного менеджера. Ее мать время от времени занимается проституцией.

Почему смотрим

Лучший фильм американского инди 2018 года, который каким-то чудом даже показали в минских кинотеатрах. Если тогда на сеанс вы не попали, скорее ищите фильм онлайн. С подачи американского режиссера Шона Бейкера на экране разыгрываются истории про ускоренное взросление и необратимость взрослой жизни. В ответе за это — вперемешку непрофессиональные актеры и мастера вроде Уиллема Дефо. Здесь он разгуливает с важным видом в образе менеджера мотеля, решает мелкие проблемы (ну или очень старается), пытается заглянуть в детскую душу и даже немного побыть отцом. Роль Дефо, как и само кино, по-детски трогательная. Хотя каждый из персонажей, помимо деструктивного начала, несет идею о том, что в любой ситуации важно оставаться человеком. За подробностями — сюда.

«Ван Гог. На пороге вечности» (2018)

О чем кино

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня они — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности…

Почему смотрим

То, что сегодня Ван Гог появляется на майках, кружках и тетрадках, а его полотна «оживляют» в визуальных лабораториях и делают на этом деньги, не отвернуло Джулиана Шнабеля от задумки снять игровое кино о нидерландском художнике. На главную роль он пригласил Дефо, что во многом и обрекло ленту на успех. За роль в картине Уиллема осыпали фестивальными номинациями и наградами: похоже, все дело в том, что Дефо удается играть одержимых, как никому другому.

Фильм подойдет тем, кто любит красивое и «умное» кино про искусство. Кстати, «Ван Гога» показали в конкурсе Венецианского кинофестиваля, так что за красотой — еще и драматическая мощь.

«Отель «Гранд Будапешт» (2014)

О чем кино

Об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.

Почему смотрим

В кукольный мирок идеальной симметрии режиссера Уэса Андерсона врывается плохиш Уиллем Дефо. Образ злодея, скажем честно, получился комичный, но, черт возьми, его все равно боишься! А кино нужно смотреть обязательно, и не только из-за роли именинника (она совсем небольшая). Это пестрый аттракцион с хорошим юмором и смешно загримированными главными звездами мирового кино.

«Антихрист» (2009)

О чем кино

Немолодая пара теряет сына — двухлетний мальчик падает из окна, когда родители занимаются любовью. Чувство вины буквально сводит с ума мать ребенка, его отец — психотерапевт, пытается помочь жене и увозит ее в старый дом в лесной чаще. Там герои фильма погружаются в мир странных символов, в их жизнь проникают безумие и насилие. Но даже самые чудовищные страдания мужчины и женщины не в силах притупить их раскаяние и душевную боль.

Почему смотрим

Фильм уже довольно старый, но и по картинке, и по смыслам он бы дал фору многим современным психологическим драмам. Если вы думаете, что с вашими отношениями что-то не так, добро пожаловать в кресло психотерапевта Ларса фон Триера. Страшный и ни с чем не сравнимый в плане жестокости, его «Антихрист» давно стал классикой артхаусного кино, а актерский дуэт Уиллема Дефо и Шарлотты Генсбур — вообще что-то невообразимое в масштабах своей экранной энергетики. Дефо здесь играет психотерапевта, который с ужасом замечает ненормальность супруги. А заодно и сам потихоньку теряет рассудок.

Если вам по духу кино датского гения, то Дефо в его фильмах — частый гость. Доказательства ищите в картинах «Догвилль» и «Нимфоманка».

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