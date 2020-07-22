ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уиллему Дефо - 65! Пересматриваем его лучшие фильмы

22.07.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

День рождения отмечает один из самых универсальных актеров в мире — Уиллем Дефо. Он одновременно хорош и в образе экранного плохиша, и даже в роли Христа. Сегодня актеру стукнуло 65 лет: чем не повод вспомнить хотя бы пятерку отличных фильмов, в которых снимался актер?


Уиллем Дефо. Фото: Reuters

Что за роль Уиллема Дефо ни возьми — все красота. Но мы попытаемся остановиться на относительно свежих картинах, в которых за последнюю десятку лет сыграл актер. Надеемся, не стоит уточнять, что подборка носит субъективный характер. Но, если вас вдохновили другие фильмы с Дефо, обязательно расскажите об этом в комментариях.

«Маяк» (2019)

О чем кино

1890-е годы, где-то неподалеку от побережья Новой Англии. Молодой человек Эфраим Уинслоу приезжает на отдаленный остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромого бородатого любителя выпить Томаса Уэйка. Тот обращается с подчиненным, как с личным рабом, и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Эфраима не отпускает собственное прошлое, так, поначалу отказывавшийся от алкоголя парень все чаще прикладывается к бутылке, и вскоре на каменистом острове — то ли ему мерещится, то ли в самом деле — начинает твориться всякая чертовщина.

Почему смотрим

Черно-белая мистическая история от Роберта Эггерса о двух смотрителях маяка не для тех, кто любит стандартное голливудское кино. При просмотре «Маяка» придется напрягаться: иногда морально, иногда физически (несмотря на то, что это не фильм ужасов в полном смысле этого слова, пара внезапных моментов все же будет). Тем не менее блистательная роль Уиллема Дефо — это уже веский аргумент сесть за кино. Тут он старый ворчливый смотритель маяка и последний алкоголик: не факт, что вы где-нибудь еще видели такого Дефо.

«Проект «Флорида» (2018)

О чем кино

Маленькая Муни живет в сальном отеле на границе Диснейленда, выпрашивает деньги на мороженое у прохожих и подначивает местного менеджера. Ее мать время от времени занимается проституцией.

Почему смотрим

Лучший фильм американского инди 2018 года, который каким-то чудом даже показали в минских кинотеатрах. Если тогда на сеанс вы не попали, скорее ищите фильм онлайн. С подачи американского режиссера Шона Бейкера на экране разыгрываются истории про ускоренное взросление и необратимость взрослой жизни. В ответе за это — вперемешку непрофессиональные актеры и мастера вроде Уиллема Дефо. Здесь он разгуливает с важным видом в образе менеджера мотеля, решает мелкие проблемы (ну или очень старается), пытается заглянуть в детскую душу и даже немного побыть отцом. Роль Дефо, как и само кино, по-детски трогательная. Хотя каждый из персонажей, помимо деструктивного начала, несет идею о том, что в любой ситуации важно оставаться человеком. За подробностями — сюда.

«Ван Гог. На пороге вечности» (2018)

О чем кино

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня они — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности…

Почему смотрим

То, что сегодня Ван Гог появляется на майках, кружках и тетрадках, а его полотна «оживляют» в визуальных лабораториях и делают на этом деньги, не отвернуло Джулиана Шнабеля от задумки снять игровое кино о нидерландском художнике. На главную роль он пригласил Дефо, что во многом и обрекло ленту на успех. За роль в картине Уиллема осыпали фестивальными номинациями и наградами: похоже, все дело в том, что Дефо удается играть одержимых, как никому другому.

Фильм подойдет тем, кто любит красивое и «умное» кино про искусство. Кстати, «Ван Гога» показали в конкурсе Венецианского кинофестиваля, так что за красотой — еще и драматическая мощь.

«Отель «Гранд Будапешт» (2014)

О чем кино

Об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.

Почему смотрим

В кукольный мирок идеальной симметрии режиссера Уэса Андерсона врывается плохиш Уиллем Дефо. Образ злодея, скажем честно, получился комичный, но, черт возьми, его все равно боишься! А кино нужно смотреть обязательно, и не только из-за роли именинника (она совсем небольшая). Это пестрый аттракцион с хорошим юмором и смешно загримированными главными звездами мирового кино.

«Антихрист» (2009)

О чем кино

Немолодая пара теряет сына — двухлетний мальчик падает из окна, когда родители занимаются любовью. Чувство вины буквально сводит с ума мать ребенка, его отец — психотерапевт, пытается помочь жене и увозит ее в старый дом в лесной чаще. Там герои фильма погружаются в мир странных символов, в их жизнь проникают безумие и насилие. Но даже самые чудовищные страдания мужчины и женщины не в силах притупить их раскаяние и душевную боль.

Почему смотрим

Фильм уже довольно старый, но и по картинке, и по смыслам он бы дал фору многим современным психологическим драмам. Если вы думаете, что с вашими отношениями что-то не так, добро пожаловать в кресло психотерапевта Ларса фон Триера. Страшный и ни с чем не сравнимый в плане жестокости, его «Антихрист» давно стал классикой артхаусного кино, а актерский дуэт Уиллема Дефо и Шарлотты Генсбур — вообще что-то невообразимое в масштабах своей экранной энергетики. Дефо здесь играет психотерапевта, который с ужасом замечает ненормальность супруги. А заодно и сам потихоньку теряет рассудок.

Если вам по духу кино датского гения, то Дефо в его фильмах — частый гость. Доказательства ищите в картинах «Догвилль» и «Нимфоманка».

Читайте также
Вы сейчас упадете ! Как за 20 лет изменились актрисы культового сериала «Секс в большом городе»?
«Чики»: 9 из 10. Лучший российский сериал года (а то и вообще)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День рождения отмечает один из самых универсальных актеров в мире - Уиллем Дефо. Он одновременно хорош и в образе экранного плохиша, и даже в роли Христа. Сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Последние новости по вчерашнему захвату в Луцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика