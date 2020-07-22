Седат Игдеджи угрожает обнародовать компромат на Веронику Цепкало









Как пишет TUT.BY, в суде Седат Игдеджи высказывал претензии в адрес Валерия Цепкало, но также часто в его речи фигурировало имя жены политика Вероники Цепкало. На вопрос журналистов, почему бизнесмен упоминал жену Валерия Цепкало, Седат Игдеджи ответил, что он «оплачивал ее поездку в Стамбул, отдых в Крыму».





«Когда сейчас я вижу, что непонятно, где Валерий, за границей или в Беларуси, и номер один уже не он, а Вероника Цепкало, я решил сейчас и с нее снять маску. Если нужно, я на следующей неделе напишу заявление в Генпрокуратуру и на нее, у меня есть все документы», — сказал Седат Игдеджи.





Сообщается, что Валерий Цепкало на заседании не присутствовал. По его просьбе судом будет назначено повторное предварительное заседание.





Напомним, 15 июля турецкий бизнесмен подал заявление в суд на Валерия Цепкало. Как было сказано в исковом заявлении, во время стрима на Youtube 7 июля «Цепкало Валерий Вильямович давал ответы на вопросы, в рамках которых сообщил не соответствующие действительности сведения, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина Республики Беларусь Седата Игдеджи».





Бизнесмен просил признать озвученные в видео данные (перечисляются в заявлении) недействительными, удалить видео под названием: «Прямое включение Валерия Цепкало. Онлайн-трансляция 07.07.2020 в 19.00» с официального Youtube-канала Валерия Цепкало, а также разместить вместо указанного видео опровержение и оплатить государственную пошлину, которая составляет 82 рубля 50 копеек.





Также ранее сообщалось, что в конце июня в telegram-каналах появилась информация, что Седат Игдеджи сообщил о том, что Валерий Цепкало якобы замешан в делах о взятках, мошенничестве и пользовался услугами проституток.





Как позже заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, «для проведения доследственной проверки в министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало».





8 июля стало известно, что Валерий Цепкало направил документы в прокуратуру «по всем фактам и лжесвидетельствам, которые он (Седат Игдеджи — ред.) выносит на общую публику».





«Насколько я знаю, он очень много людей обманул, у него только по двум компаниям существует около 200 различных судебных исков, то есть, насколько я понимаю, это то количество людей только по двум компаниям, которых он обманул», — рассказал тогда Валерий Цепкало.