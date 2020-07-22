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Космонавты НАСА вышли в открытый космос
Источник материала: ОНТ
Второй раз за неделю американским космонавтам НАСА удается выйти в открытый космос.
В этот раз – вынужденно, для проведения ремонтных работ на МКС. Первая попытка Криса Кэссиди и Роберта Бенкена завершилась неудачно из-за неполадок с дисплеем. Правда, после перезагрузки системы астронавты все же смогли выйти, чтобы заменить литий-ионные батареи на борту станции. В ближайшее время им также предстоит подготовить для установки новый шлюз – следить за их работой можно онлайн.
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Второй раз за неделю американским космонавтам НАСА удается выйти в открытый космос. В этот раз – вынужденно, для проведения ремонтных работ на МКС. Первая попытка...
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