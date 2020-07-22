Настойчивый пес пытается привлечь внимание хозяина – очень смешное видео

Источник материала: ОНТ

Забавное видео с участием собаки, требующей внимания от своего хозяина, набирает популярность в соцсетях.

На кадрах, опубликованных на YouTube, пес породы голдендудль по кличке Долли сидит на диване рядом со своим хозяином, который смотрит телевизор, и пытается устроить все так, чтобы он ее погладил.

В описании к ролику сообщается, что пес очень любит, когда его гладят, и постоянно просит хозяина сделать то.

Чтобы получить желаемое, Долли настойчиво кладет лапу на хозяина и продолжает это делать, пока не добьется своего.

Любопытно, что сколько бы ее ни гладили, ей все мало.

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