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Настойчивый пес пытается привлечь внимание хозяина – очень смешное видео
Источник материала: ОНТ
Забавное видео с участием собаки, требующей внимания от своего хозяина, набирает популярность в соцсетях.
На кадрах, опубликованных на YouTube, пес породы голдендудль по кличке Долли сидит на диване рядом со своим хозяином, который смотрит телевизор, и пытается устроить все так, чтобы он ее погладил.
В описании к ролику сообщается, что пес очень любит, когда его гладят, и постоянно просит хозяина сделать то.
Чтобы получить желаемое, Долли настойчиво кладет лапу на хозяина и продолжает это делать, пока не добьется своего.
Любопытно, что сколько бы ее ни гладили, ей все мало.
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Забавное видео с участием собаки, требующей внимания от своего хозяина, набирает популярность в соцсетях. На кадрах, опубликованных на YouTube, пес породы голдендудль...
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