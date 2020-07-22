Источник материала: ОНТ

Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин покидает команду и переходит в другой клуб.

В новом сезоне 34-летний форвард сборной Беларуси будет выступать в составе минской «Юности». В КХЛ Евгений Ковыршин также выступал за череповецкую «Северсталь», провёл 11 сезонов в лиге. В 419 матчах забросил 47 шайб и отдал 68 голевых передач. Последний раз нападающий играл в белорусской Эксралиге восемь лет назад в составе солигорского «Шахтёра». Евгений Ковыршин – один из рекордсменов национальной команды. Он сыграл на 10 чемпионатах мира в элитном дивизионе и провёл 70 матчей в составе сборной – больше только у экс-капитана национальной команды Алексея Калюжного.

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