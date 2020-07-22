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Павла Северинца выпускают с Окрестина. Чтобы потом опять забрать?

22.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня из ИВС на Окрестина в Минске выпускают оппозиционного политика Павла Северинца.

Павла Северинца выпускают с Окрестина. Чтобы потом опять забрать?
архивное фото
Об этом The Village Беларусь сообщила его жена Ольга.

 — Так нам сказалі на Акрэсціна — вызваляюць сёння па тэрміну, гэта каля 16:15. Праўда, апошнія гады яны вывозяць яго і адпускаюць.

Освобождение произойдет на месяц раньше срока. Напомним: в июне Северинца судили в очередной раз и наказали еще 15 сутками ареста. Тогда он отбывал арест в 15 суток за участие в пикете по сбору подписей 7 июня («участие в несанкционированном массовом мероприятии»). 

Кроме рассмотренных на том судебном заседании двух протоколов (за участие в пикетах 30 и 31 мая), на Павла Северинца составлен Советским РОВД еще один протокол — за призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии. 

Также Павел Северинец не отбыл еще сутки, присужденные ему за участие в акциях против интеграции с Россией. 

В июле, когда Павел был за решеткой уже месяц, ему присудили еще 15 суток — за призывы к участию в акции у Комаровского рынка. 

По данным «Нашей Нивы», он должен был выйти на свободу лишь 21 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня из ИВС на Окрестина в Минске выпускают оппозиционного политика Павла Северинца.
 
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