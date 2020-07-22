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Участок улицы Тимирязева расширят

22.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершается разработка проекта реконструкции улицы Тимирязева от Нарочанской до МКАД. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Улица Тимирязева. Скриншот: Яндекс. Панорамы

— Это будет выездная магистраль с шестиполосным движением и разделительной зоной. Вблизи МКАД появится разворотное кольцо общественного транспорта. Продлят существующие подземные пешеходные переходы и оборудуют еще один дополнительный. Также вдоль улицы предстоит прокладка новых магистральных сетей к перспективному микрорайону, — рассказал директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.

Большой и трудоемкий процесс реконструкции будет рассчитан на три — четыре года.

Также сейчас в работе проект реконструкции самого длинного путепровода в Минске, который проходит над железной дорогой в районе станции Минск-Товарный и соединяет проспект Жукова с улицей Аэродромной. Там намечено обновлять всю конструкцию. Еще не решено, как организуют процесс, с закрытием или ограничением движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Завершается разработка проекта реконструкции улицы Тимирязева от Нарочанской до МКАД.
 
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