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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев
Источник материала: ОНТ
Известный хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет,
Александр Гусев – олимпийский чемпион 1976 года, чемпион мира и Европы 1973 и 1974 годов, семикратный чемпион СССР. Он сыграл в чемпионатах СССР 313 поединков (64 гола), при этом не раз попадал в список лучших игроков сезона.
После завершения профессиональной карьеры в качестве игрока, занимался тренерской работой, выступал на ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР».
Фото: ЦСКА
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Известный хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет, сообщается на сайте московского ЦСКА....
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