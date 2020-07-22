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Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

22.07.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Известный хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет, сообщается на сайте московского ЦСКА.

Александр Гусев – олимпийский чемпион 1976 года, чемпион мира и Европы 1973 и 1974 годов, семикратный чемпион СССР. Он сыграл в чемпионатах СССР 313 поединков (64 гола), при этом не раз попадал в список лучших игроков сезона.

После завершения профессиональной карьеры в качестве игрока, занимался тренерской работой, выступал на ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР».

Фото: ЦСКА

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Известный хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет, сообщается на сайте московского ЦСКА....
 
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