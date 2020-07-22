В Бресте на перекрестке один водитель избил другого

Источник материала: Tut.by

21 июля в Бресте на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов подрались водители. Инцидент попал в объектив видеорегистратора. Что стало причиной дорожного конфликта — неизвестно. В Сеть попала только его концовка.

Видео: Денис Реалист

На записи видно, как по бульвару в направлении проспекта Машерова едет хетчбэк темного цвета. На светофоре автомобиль останавливается в средней полосе. Водитель выходит из авто и идет к белому «каблуку». Он открывает водительскую дверь, наносит удары водителю и закрывает дверь.

Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.