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В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака

22.07.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака, сообщил сегодня директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктор медицинских наук Сергей Поляков, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака

"В Беларуси проводятся международные научные исследования применения терапевтической ДНК-вакцины "Еленаген" в сочетании с химиотерапией при запущенных, устойчивых к стандартному лечению опухолях", - сказал Сергей Поляков.

В настоящее время РНПЦ реализует белорусско-американский научно-исследовательский проект применения противоопухолевой ДНК-вакцины при метастатических злокачественных опухолях. В проект было решено включить пациентов с запущенными формами злокачественных опухолей. Пациенты на поздней стадии болезни с триплет-негативным раком молочной железы, яичников, желудка и поджелудочной железы с помощью компьютерной программы распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством "Еленаген". Для каждого типа онкологического заболевания группы пациентов будут сравниваться по множеству клинических параметров. В ряде ситуаций можно ожидать значительную регрессию опухоли, при которой появится возможность проведения хирургического лечения.

 
 
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  В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака, сообщил сегодня директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии...
 
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