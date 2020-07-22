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В Беларуси проводятся международные научные исследования применения ДНК-вакцины против рака, сообщил сегодня директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктор медицинских наук Сергей Поляков, передает корреспондент БЕЛТА.





"В Беларуси проводятся международные научные исследования применения терапевтической ДНК-вакцины "Еленаген" в сочетании с химиотерапией при запущенных, устойчивых к стандартному лечению опухолях", - сказал Сергей Поляков.

В настоящее время РНПЦ реализует белорусско-американский научно-исследовательский проект применения противоопухолевой ДНК-вакцины при метастатических злокачественных опухолях. В проект было решено включить пациентов с запущенными формами злокачественных опухолей. Пациенты на поздней стадии болезни с триплет-негативным раком молочной железы, яичников, желудка и поджелудочной железы с помощью компьютерной программы распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством "Еленаген". Для каждого типа онкологического заболевания группы пациентов будут сравниваться по множеству клинических параметров. В ряде ситуаций можно ожидать значительную регрессию опухоли, при которой появится возможность проведения хирургического лечения.