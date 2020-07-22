В Пуховичском районе парень на камеру «прогулялся» по Ford Focus: возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе пьяный парень повредил автомобиль, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Как рассказали в милиции, компания молодых людей отдыхала в ночном кафе. Под утро они все вышли из заведения и собрались по домам. Молодой человек, зная, что девушка приехала на машине, сделал ей замечание по поводу того, что она выпила и собирается сесть за руль. Та резко ответила парню, поэтому возник конфликт.

Нетрезвый молодой человек залез на автомобиль и прошел по нему, повредив капот, лобовое стекло и крышу. Он знал, что его снимают на мобильный телефон, поэтому делал это демонстративно. Специалисты оценили ущерб на сумму более 600 рублей.

Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело за хулиганство.