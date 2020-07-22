Пяточная шпора: как ее определить, лечить и избежать

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Наверное, ни одна часть тела не испытывает такую нагрузку, как стопы. Малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные нагрузки, неудачный выбор обуви, лишний вес, патологии строения стопы и другие факторы могут приводить к развитию различных заболеваний, которые значительно ухудшают качество жизни. Одно из таких заболеваний — подошвенный (плантарный) фасциит. Более широко известно под другим названием — пяточная шпора. Болезнь хоть и не опасна, но способна причинить человеку большие страдания и дискомфорт.



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О симптомах и причинах развития пяточной шпоры, а также о методах лечения порталу « Здоровые люди » рассказал врач-травматолог консультативно-поликлинического отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Леонид Глазкин.

Почему растет шпора

Подошвенная фасция — это плотное анатомическое образование, которое располагается в области подошвы стопы (по сути, пучок волокон, который проходит по всей нижней части стопы и соединяет пяточную кость с фалангами пальцев). Одна из ее задач — поддерживать своды стопы и внешнюю форму. Кстати, чтобы ее почувствовать, нужно вытянуть пальцы — в таком положении подошвенная фасция натягивается как струна.

В результате воздействия определенных факторов происходит травмирование подошвенной фасции, причем самым слабым местом является именно область крепления с пяточной костью. Из-за повреждающего воздействия в этом месте происходят дегенеративные изменения, что и приводит к развитию заболевания.

— Причинами того, что подошвенная фасция травмируется, может быть деформация стоп, например из-за плоскостопия, — объясняет Леонид Глазкин. — Все отклонения от нормальной анатомии стопы способствуют тому, что пяточная фасция перенапрягается, в этом месте происходят так называемые микротравмы, которые влекут за собой развитие пяточной шпоры.

Помимо этого факторами, которые провоцируют развитие заболевания, могут быть:

длительная чрезмерная нагрузка (часто случаи заболевания диагностируются у профессиональных бегунов, танцоров);

лишний вес и ожирение, которые создают дополнительную нагрузку;

профессии, связанные с необходимостью длительного стояния или передвижения, особенно на твердых поверхностях;

травмы нижних конечностей;

некоторые заболевания (сахарный диабет и подагра).

Дегенеративные изменения могут происходить в течение нескольких лет, длительно ничем себя не проявлять до определенного момента.



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Как определить: симптомы и диагностика

Основной симптом заболевания — острая и сильная боль, особенно после сна или при нагрузке в течение дня. Ощущение, что очаг боли находится глубоко в пятке. Первые шаги утром могут быть особенно болезненны. После того как человек подвигается, боль немного утихает.

Для диагностики заболевания выполняется рентгенография стопы. Как правило, на снимке хорошо виден так называемый костный шип (отсюда болезнь и получила название «пяточная шпора»). Он формируется из-за того, что в результате микротравм здоровая ткань подошвенной фасции заменяется плотной соединительной тканью, возле пяточной кости накапливаются соли кальция.

— Основным симптомом для постановки диагноза является характерная боль в области пятки. Шип формируется не у всех. Нередко на снимке он есть, а боль и неприятные ощущения не беспокоят. И наоборот: могут быть все симптомы болезни, а результаты рентгенографии свидетельствуют о том, что шип не образовался. Вместе с тем такое исследование выполняется в обязательном порядке для исключения более серьезных заболеваний.

Лечение пяточной шпоры

Для того чтобы уменьшить боль при движении, необходимо снизить нагрузку на пятку. Например, для этого используются специальные силиконовые вкладыши в обувь.

На больное место несколько раз в день можно прикладывать холодный компресс. Держать лед, завернутый в ткань, следует не более 15−20 минут. Это поможет снять воспаление и боль.

Помимо этого рекомендован прием противовоспалительных препаратов, кратность приема и длительность курса которых назначит врач. Самолечением заниматься не стоит!

Эффективным способом лечения является метод ударно-волновой терапии (механическое воздействие на шпору с помощью звуковой ударной волны). Процедура способствует возобновлению кровоснабжения и уменьшению болевых ощущений.

В тяжелых случаях и при сильном болевом синдроме в область воспаления выполняются блокады (инъекция стероидных препаратов).

Профилактика

К сожалению, полностью избавиться от пяточной шпоры очень тяжело, отметил эксперт. При определенном стечении обстоятельств она может дать о себе знать снова. Впрочем, отсрочить этот момент поможет соблюдение простых правил профилактики. Они заключаются в том, чтобы поддерживать здоровый вес, выбирать удобную обувь (с учетом всех особенностей вашей стопы), в том числе для занятий спортом, регулярно выполнять упражнения на растяжку икроножных мышц, ахиллова сухожилия и фасции (например, ежедневно перекатывать ногой скалку или мячик).