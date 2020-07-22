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Топ-5 «двушек» до 50 тысяч долларов в хороших районах Минска

22.07.2020 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты говорят, что в ближайшее время цены на жилье будут падать, но что с ними будет в следующем году — пока прогнозировать сложно. Поэтому при ограниченном бюджете сейчас есть смысл взглянуть на дешевые «двушки», но в хороших районах, с каким-никаким ремонтом и в домах после капремонта. Примеры таких двухкомнатных квартир — в нашей подборке.

Можно, конечно, найти двухкомнатные квартиры и в районе 45 тысяч долларов, но это будет жилье в двух и трехэтажках в отдалении от метро и центра города. А вот в диапазоне от 45 до 50 тысяч долларов уже есть неплохие с разных сторон варианты.

Возле стелы

На третьем этаже в кирпичной пятиэтажке на улице Грибоедова, 28А за 45,9 тысяч долларов продается квартира площадью в 30 квадратных метров. Площадь кухни — 4,6 метра.





Плюсы квартиры: расположение в районе стелы, кирпичный дом, развитая инфраструктура. В объявлении сказано, что соседи тоже порядочные.

В Грушевке

На третьем этаже панельной хрущевки-пятиэтажки на улице Либкнехта, 92 за 47 тысяч долларов продается квартира площадью 36 квадратных метров. Площадь кухни — 5,7 метров.





Плюсы квартиры: рядом метро «Грушевка», ремонт, благодаря которому в квартире можно сразу жить, развитая инфраструктура.

Еще раз в Грушевке

На пятом этаже панельной хрущевки-пятиэтажки на улице Розы Люксембург, 169 за 48,5 тысяч долларов продается квартира площадью в 44 «квадрата». Площадь кухни — 5,8 метров.





Плюсы квартиры: рядом метро «Грушевка», развитая инфраструктура, дом после капремонта, есть подвал.

Возле «Партизанской»

На третьем этаже трехэтажки на Энергетическом проезде (между метро «Партизанская» и Серебрянкой) за 48,5 тысяч долларов продается квартира площадью 38,5 «квадратов». Площадь кухни — 4,7 метра.





Плюсы квартиры — ремонт, благодаря которому в ней можно сразу жить (остается вся мебель и техника), пешая доступность метро «Партизанская», дом после капремонта.

На Чкалова

На пятом этаже хрущевки-пятиэтажки на улице Чкалова, 15/1 за 49,5 тысяч долларов продается квартира площадью 45 «квадратов». Площадь кухни — 5,8 «квадратов».





Плюсы квартиры — рядом метро «Институт Культуры» и будущая «Ковальская Слобода», дом после капремонта, развитая инфраструктура, есть подвал.

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Теги: Минск
 
 
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