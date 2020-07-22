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В Могилеве Honda вылетела на встречку и врезалась в автобус. Водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом в Могилеве,
Происшествие случилось ночью 22 июля. По информации ГАИ, 34-летний водитель Honda Civic ехал по улице Гомельское шоссе. В районе дома № 95 он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус МАЗ.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось ночью 22 июля на улице Гомельское шоссе.
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