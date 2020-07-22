В Могилеве Honda вылетела на встречку и врезалась в автобус. Водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом в Могилеве, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось ночью 22 июля. По информации ГАИ, 34-летний водитель Honda Civic ехал по улице Гомельское шоссе. В районе дома № 95 он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус МАЗ.





В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.