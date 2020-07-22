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Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года

22.07.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В режиме видеоконференции состоялось заседание коллегии прокуратуры Брестской области по итогам работы за первое полугодие 2020 года.

Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года

Со вступительным словом и анализом состояния законности и правопорядка, а также негативных социально-экономических факторов, повлиявших на динамику преступности, выступил прокурор Брестской области Виктор Климов.

Отмечено, что выполненная работа, в том числе в координации с органами исполнительной и распорядительной власти, правоохранительным блоком, положительно сказалась на состоянии законности, позволила улучшить правовую защищенность населения.

По итогам первого полугодия 2020 года, число совершенных преступлений уменьшилось на 11%, а коэффициент преступности признан самым низким в республике.

Значительно сократилось количество особо тяжких и тяжких преступлений (-28%). Реже в преступлениях участвовали ранее судимые лица (-16%), граждане в состоянии алкогольного опьянения (-11%). Меньше зарегистрировано убийств, изнасилований, разбоев, мошенничеств, хулиганств, фактов незаконного оборота наркотиков и психотропов, преступлений в сфере высоких технологий, уклонений от уплаты алиментов, экономических и коррупционных преступлений.

Вместе с тем выявлены проблемы, требующие незамедлительного прокурорского вмешательства. Например, в Каменецком, Дрогичинском, Столинском, Ивацевичском и Барановичском районах по итогам января-июня 2020 года зарегистрирован рост преступности, дошедший в двух из названных районов до 7%.

Определено проанализировать и рассмотреть на заседаниях координационных совещаний причины ухудшения криминогенной обстановки в этих регионах, выработать меры реагирования.

«Несмотря на снижение числа дорожно-транспортных происшествий более чем на 17%, возросло с 2 до 9 количество погибших в них граждан. Виновными в таких ДТП признаны нетрезвые водители», – констатировал Виктор Климов, требуя от прокуроров принять меры реагирования по данному вопросу.

Предметом анализа также определен рост погибших на пожарах – 44 человека и в результате несчастных случаев на производстве – 14.

На заседании коллегии прокуроры назвали недостаточно эффективной работу органов принудительного исполнения, компетентные лица которых не всегда в должной мере контролировали взыскание долгов по исполнительным документам.

По результатам коллегия прокуратуры Брестской области ориентировала прокуроров на усиление надзора в сферах профилактики правонарушений и преступлений, предупреждения травматизма и гибели людей, защиты экономических интересов государства.

Поставлены и иные задачи, цель которых – укрепить законность и правопорядок, общественную безопасность и дисциплину, защитить права и интересы граждан, противодействовать коррупционным и иным видам противоправных деяний.

Служба информации прокуратуры Брестской области

Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года

Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года

Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года
Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года

Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года

 
 
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  В режиме видеоконференции состоялось заседание коллегии прокуратуры Брестской области по итогам работы за первое полугодие 2020 года. Со вступительным словом и...
 
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