Прокуратура Брестской области подвела итоги работы за первое полугодие 2020 года

Источник материала: Виртуальный Брест

В режиме видеоконференции состоялось заседание коллегии прокуратуры Брестской области по итогам работы за первое полугодие 2020 года.





Со вступительным словом и анализом состояния законности и правопорядка, а также негативных социально-экономических факторов, повлиявших на динамику преступности, выступил прокурор Брестской области Виктор Климов.

Отмечено, что выполненная работа, в том числе в координации с органами исполнительной и распорядительной власти, правоохранительным блоком, положительно сказалась на состоянии законности, позволила улучшить правовую защищенность населения.

По итогам первого полугодия 2020 года, число совершенных преступлений уменьшилось на 11%, а коэффициент преступности признан самым низким в республике.

Значительно сократилось количество особо тяжких и тяжких преступлений (-28%). Реже в преступлениях участвовали ранее судимые лица (-16%), граждане в состоянии алкогольного опьянения (-11%). Меньше зарегистрировано убийств, изнасилований, разбоев, мошенничеств, хулиганств, фактов незаконного оборота наркотиков и психотропов, преступлений в сфере высоких технологий, уклонений от уплаты алиментов, экономических и коррупционных преступлений.

Вместе с тем выявлены проблемы, требующие незамедлительного прокурорского вмешательства. Например, в Каменецком, Дрогичинском, Столинском, Ивацевичском и Барановичском районах по итогам января-июня 2020 года зарегистрирован рост преступности, дошедший в двух из названных районов до 7%.

Определено проанализировать и рассмотреть на заседаниях координационных совещаний причины ухудшения криминогенной обстановки в этих регионах, выработать меры реагирования.

«Несмотря на снижение числа дорожно-транспортных происшествий более чем на 17%, возросло с 2 до 9 количество погибших в них граждан. Виновными в таких ДТП признаны нетрезвые водители», – констатировал Виктор Климов, требуя от прокуроров принять меры реагирования по данному вопросу.

Предметом анализа также определен рост погибших на пожарах – 44 человека и в результате несчастных случаев на производстве – 14.

На заседании коллегии прокуроры назвали недостаточно эффективной работу органов принудительного исполнения, компетентные лица которых не всегда в должной мере контролировали взыскание долгов по исполнительным документам.

По результатам коллегия прокуратуры Брестской области ориентировала прокуроров на усиление надзора в сферах профилактики правонарушений и преступлений, предупреждения травматизма и гибели людей, защиты экономических интересов государства.

Поставлены и иные задачи, цель которых – укрепить законность и правопорядок, общественную безопасность и дисциплину, защитить права и интересы граждан, противодействовать коррупционным и иным видам противоправных деяний.

Служба информации прокуратуры Брестской области