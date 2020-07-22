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Алексей Грищенков: несмотря на международные нападки, мы можем видеть, что Беларусь развивается

22.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси входят 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года.

«За нами действительно будущее». Истории молодых белорусов, которые нашли себя в любимом деле и приносят пользу стране

Алексей Грищенков: несмотря на международные нападки, мы можем видеть, что Беларусь развивается

Алексей Грищенков, член Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь:
Республика Беларусь очень сильно развилась с 1990-х годов, мы можем это наблюдать как просто визуально, так и экономически. Множество промышленных экономических гигантов развиваются, растут выручка, чистая прибыль и т. д. Несмотря на международные нападки со стороны отдельных государств, мы можем видеть, что все равно Беларусь развивается, люди живут достойно, и вокруг нас мирное независимое суверенное государство.

Люди в материале: Алексей Грищенков

 
 
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Новости Беларуси. В Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси входят 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года. «За нами действительно будущее»....
 
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