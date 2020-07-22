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Алексей Грищенков: несмотря на международные нападки, мы можем видеть, что Беларусь развивается
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси входят 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года.
Алексей Грищенков, член Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. В Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси входят 70 молодых людей в возрасте от 18 до 31 года. «За нами действительно будущее»....
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