Хабенский и Трегулова проведут онлайн-экскурсию по Новой Третьяковке

Источник материала: ОНТ

Российский актер Константин Хабенский вместе с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой проведут онлайн-экскурсию по Новой Третьяковке. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Зрителям расскажут о шедеврах русского авангарда из собрания Новой Третьяковки на Крымском Валу. В экскурсии более подробно остановятся на творчестве девяти авторов первой половины XX века. Это будут Казимир Малевич и Марк Шагал, Владимир Татлин, Аристарх Лентулов, Михаил Ларионов, Илья Машков, Александр Родченко, Кузьма Петров-Водкин и Василий Кандинский.

Экскурсия состоится 24 июля в 19:00.

Фото: daily.afisha.ru

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