|
Хабенский и Трегулова проведут онлайн-экскурсию по Новой Третьяковке
Источник материала: ОНТ
Российский актер Константин Хабенский вместе с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой проведут онлайн-экскурсию по Новой Третьяковке. Об этом
Зрителям расскажут о шедеврах русского авангарда из собрания Новой Третьяковки на Крымском Валу. В экскурсии более подробно остановятся на творчестве девяти авторов первой половины XX века. Это будут Казимир Малевич и Марк Шагал, Владимир Татлин, Аристарх Лентулов, Михаил Ларионов, Илья Машков, Александр Родченко, Кузьма Петров-Водкин и Василий Кандинский.
Экскурсия состоится 24 июля в 19:00.
Фото: daily.afisha.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский актер Константин Хабенский вместе с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой проведут онлайн-экскурсию по Новой Третьяковке. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)