ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хабенский и Трегулова проведут онлайн-экскурсию по Новой Третьяковке

22.07.2020 15:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хабенский и Трегулова проведут онлайн-экскурсию по Новой Третьяковке

Российский актер Константин Хабенский вместе с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой проведут онлайн-экскурсию по Новой Третьяковке. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Зрителям расскажут о шедеврах русского авангарда из собрания Новой Третьяковки на Крымском Валу. В экскурсии более подробно остановятся на творчестве девяти авторов первой половины XX века. Это будут Казимир Малевич и Марк Шагал, Владимир Татлин, Аристарх Лентулов, Михаил Ларионов, Илья Машков, Александр Родченко, Кузьма Петров-Водкин и Василий Кандинский.

Экскурсия состоится 24 июля в 19:00. 

Фото: daily.afisha.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский актер Константин Хабенский вместе с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой проведут онлайн-экскурсию по Новой Третьяковке. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Фигура - космос»: Нюша разделась до бикини и удивила фанатов новым тату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика