|
"Честные люди": Мы все равно покроем наблюдателями все участки
Источник материала: Партизан
Представители инициативы «
"Мы ожидали, что Центральная избирательная комиссия перекроет последнюю возможность получать какую-то независимую информацию с избирательных участков", -
"Мы думали, что они могут так сделать, но до сегодняшнего утра у ЦИК не было формальных причин отказать наблюдателям. Все делается для того, чтобы выборы прошли как можно более непрозрачно", -
Однако инициатива "Честные люди" намерена оспорить решение ЦИК.
"На данный момент мы даем юридическую оценку тому, что произошло, и с большой долей вероятности по результату этой работы будут направлены жалобы в определенные инстанции", — говорит Хомич.
Однако, не сильно рассчитывая на положительный итог жалоб, "Честные люди" прорабатывают план дальнейших действий по организации процесса наблюдения и внесут поправки в свою стратегию.
"Мы все равно собираемся покрыть наблюдателями все участки. Возможно, будут менее точные данные. Мы будем оставаться в правовом поле. Есть возможность наблюдать и без физического доступа к участку".
Напомним, сегодня на заседании ЦИК приняла решение уменьшить количество наблюдателей. В основной день голосования — до пяти человек на участок, во время досрочного голосования — до трех.
Таким образом не менее трети уже зарегистрированных наблюдателей не попадет на участки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители инициативы «Честные люди» признают, что решение ЦИК об ограничении количества наблтдателей на участках для голосования для них не стало сюрпризом
|
Свежие газеты
Архив (Разное)