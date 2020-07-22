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"Честные люди": Мы все равно покроем наблюдателями все участки

22.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители инициативы «Честные люди» признают, что решение ЦИК об ограничении количества наблтдателей на участках для голосования для них не стало сюрпризом



"Мы ожидали, что Центральная избирательная комиссия перекроет последнюю возможность получать какую-то независимую информацию с избирательных участков", - поясняет представитель платформы Александр Хомич.  

"Мы думали, что они могут так сделать, но до сегодняшнего утра у ЦИК не было формальных причин отказать наблюдателям. Все делается для того, чтобы выборы прошли как можно более непрозрачно", - говорит Хомич

Однако инициатива "Честные люди" намерена оспорить решение ЦИК.

"На данный момент мы даем юридическую оценку тому, что произошло, и с большой долей вероятности по результату этой работы будут направлены жалобы в определенные инстанции", — говорит Хомич.

Однако, не сильно рассчитывая на положительный итог жалоб, "Честные люди" прорабатывают план дальнейших действий по организации процесса наблюдения и внесут поправки в свою стратегию. 

"Мы все равно собираемся покрыть наблюдателями все участки. Возможно, будут менее точные данные. Мы будем оставаться в правовом поле. Есть возможность наблюдать и без физического доступа к участку".

Напомним, сегодня на заседании ЦИК приняла решение уменьшить количество наблюдателей. В основной день голосования — до пяти человек на участок, во время досрочного голосования — до трех.

Таким образом не менее трети уже зарегистрированных наблюдателей не попадет на участки.
 
 
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Представители инициативы «Честные люди» признают, что решение ЦИК об ограничении количества наблтдателей на участках для голосования для них не стало сюрпризом
 
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