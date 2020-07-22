Кабмин Украины принял решение о продлении адаптивного карантина до конца лета

Источник материала: ОНТ

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения страны, сообщает РБК-Украина.

В постановлении указано, что в зависимости от эпидемиологической ситуации регионы Украины будут поделены на «зеленые», «желтые», «оранжевые» и «красные» зоны. По словам министра здравоохранения страны Максима Степанова, уровень будет определяться автоматизированным программами на базе собранных данных.

Глава украинского Минздрава добавил: на цвет уровня опасности будут влиять загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявленных случаев и динамика заболевания.

Для каждой зоны будут действовать свои правила и ограничения. Например, для «зеленой» зоны будет необходимо носить маску или респиратор в общественных зданиях. Там будет разрешено проводить массовые мероприятия с участием не более одного человека на 5 квадратных метров. Театры и кинотеатры будут работать с наполненностью до 50%. В общественном транспорте будут действовать ограничения на количество пассажиров. Также в «зеленой» зоне будет разрешено открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных правил.

В последние несколько недель в Украине зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране подтверждено 829 новых случаев заражения. Всего же в Украине – 60 995 случаев COVID-19, умерли 1 534 человека.

Фото: РИА Новости

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