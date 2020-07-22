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Сильный ветер налетел на пляж с кучей надувных матрасов. Посмотрите, что с ними произошло
Источник материала: Tut.by
На водоеме под Челябинском отдыхающие увидели необычное зрелище. Все из-за сильного ветра, который внезапно поднялся на пляже и поднял в воздух множество надувных матрасов. Матрасы взлетели довольно высоко, и выглядели они крайне необычно. Посмотрите, как это было.
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Зрелище было незабываемое!
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