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Сильный ветер налетел на пляж с кучей надувных матрасов. Посмотрите, что с ними произошло

22.07.2020 16:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На водоеме под Челябинском отдыхающие увидели необычное зрелище. Все из-за сильного ветра, который внезапно поднялся на пляже и поднял в воздух множество надувных матрасов. Матрасы взлетели довольно высоко, и выглядели они крайне необычно. Посмотрите, как это было.

 
 
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