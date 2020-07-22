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Шесть неожиданных признаков того, что во сне у вас часто останавливается дыхание

22.07.2020 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синдром обструктивного апноэ во сне является клиническим нарушением, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна. Обычно он сопровождается громким храпом. Сайт клиники Мэйо называет другие, менее известные и порой неожиданные признаки заболевания.


Фото: pixabay.com

Как объясняет ВОЗ, при обструктивном апноэ во сне в организме перекрывается поступление кислорода на несколько секунд и останавливается удаление углекислого газа. В результате этого мозг вызывает короткое пробуждение, открывает дыхательные пути и возобновляет процесс дыхания. На протяжении ночи это может происходить много раз, что делает невозможным надлежащий сон.

При отсутствии лечения обструктивное апноэ во сне увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое давление, сердечные приступы и инсульты. Громкий храп, шумное и затрудненное дыхание во время сна, являются общими симптомами этого состояния. 

Вот какие другие, менее известные признаки могут указывать на обструктивное апноэ во сне:

  • Кажется, что по утрам вы всегда просыпаетесь с головной болью. Она может длиться несколько часов после пробуждения. Боль обычно локализована в передней части головы и с обеих сторон. Может казаться, что голову словно сжимают.
  • Вы не можете сосредоточиться в течение дня. Проблемы с концентрацией внимания могут возникнуть, потому что заболевание затрудняет получение достаточного количества восстановительного сна. Вы можете уснуть во время чтения или просмотра телевизора. 
  • Вы испытываете скачки настроения или депрессию. Раздражаетесь даже при незначительных неудобствах. Вы также можете ощущать себя подавленным или грустным, часто плакать.
  • Вы постоянно потеете во сне, по утрам простынь и пижама влажные от пота.
  • Вы редко чувствуете половое влечение: обструктивное апноэ во сне может снизить либидо.
  • Вы часто просыпаетесь с болью или сухостью в горле — но при этом у вас нет ни простуды, ни ангины.

Сам по себе синдром обструктивного апноэ во сне не является состоянием, угрожающим жизни, однако все же это серьезное заболевание, которое может ухудшать самочувствие. Проконсультируйтесь с врачом, если вы обнаруживаете у себя симптомы синдрома обструктивного апноэ во сне или партнер регулярно жалуется на ваш громкий храп.

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Синдром обструктивного апноэ во сне является клиническим нарушением, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна. Обычно он сопровождается...
 
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