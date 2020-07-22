Шесть неожиданных признаков того, что во сне у вас часто останавливается дыхание

Источник материала: Tut.by

Синдром обструктивного апноэ во сне является клиническим нарушением, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна. Обычно он сопровождается громким храпом. Сайт клиники Мэйо называет другие, менее известные и порой неожиданные признаки заболевания.



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Как объясняет ВОЗ , при обструктивном апноэ во сне в организме перекрывается поступление кислорода на несколько секунд и останавливается удаление углекислого газа. В результате этого мозг вызывает короткое пробуждение, открывает дыхательные пути и возобновляет процесс дыхания. На протяжении ночи это может происходить много раз, что делает невозможным надлежащий сон.

При отсутствии лечения обструктивное апноэ во сне увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое давление, сердечные приступы и инсульты. Громкий храп, шумное и затрудненное дыхание во время сна, являются общими симптомами этого состояния.

Вот какие другие, менее известные признаки могут указывать на обструктивное апноэ во сне:

Кажется, что по утрам вы всегда просыпаетесь с головной болью. Она может длиться несколько часов после пробуждения. Боль обычно локализована в передней части головы и с обеих сторон. Может казаться, что голову словно сжимают.

Вы не можете сосредоточиться в течение дня. Проблемы с концентрацией внимания могут возникнуть, потому что заболевание затрудняет получение достаточного количества восстановительного сна. Вы можете уснуть во время чтения или просмотра телевизора.

Вы испытываете скачки настроения или депрессию. Раздражаетесь даже при незначительных неудобствах. Вы также можете ощущать себя подавленным или грустным, часто плакать.

Вы постоянно потеете во сне, по утрам простынь и пижама влажные от пота.

Вы редко чувствуете половое влечение: обструктивное апноэ во сне может снизить либидо.

Вы часто просыпаетесь с болью или сухостью в горле — но при этом у вас нет ни простуды, ни ангины.

Сам по себе синдром обструктивного апноэ во сне не является состоянием, угрожающим жизни, однако все же это серьезное заболевание, которое может ухудшать самочувствие. Проконсультируйтесь с врачом, если вы обнаруживаете у себя симптомы синдрома обструктивного апноэ во сне или партнер регулярно жалуется на ваш громкий храп.