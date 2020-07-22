Пропалывая ёлочки…Студенты Кобринского политехнического колледжа отдыхают с пользой

Второй год подряд в Кобринском районе в Засимовском базисном лесопитомнике работает студенческий трудовой отряд.
Парни и девушки – учащиеся Кобринского государственного политехнического колледжа, которые в течение двух недель будут трудиться подсобными рабочими, помогая в прополке, пересадке и уходе за растениями, выполнять другие работы.
Все молодые люди совершеннолетние, поэтому трудятся полный рабочий день. По окончании трудовой смены учащиеся получат не только неплохой приработок и новый опыт, но и в качестве приятного бонуса – футболки, кепки и кеды для работы, которые были выданы каждому из ребят.
Людмила Пашкович, служба новостей “КВ”.
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