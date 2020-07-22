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Пропалывая ёлочки…Студенты Кобринского политехнического колледжа отдыхают с пользой

22.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Второй год подряд в Кобринском районе в Засимовском базисном лесопитомнике работает студенческий трудовой отряд.

Пропалывая ёлочки…Студенты Кобринского политехнического колледжа отдыхают с пользой

Парни и девушки – учащиеся Кобринского государственного политехнического колледжа, которые в течение двух недель будут трудиться подсобными рабочими, помогая в прополке, пересадке и уходе за растениями, выполнять другие работы.

Пропалывая ёлочки…Студенты Кобринского политехнического колледжа отдыхают с пользой

Пропалывая ёлочки…Студенты Кобринского политехнического колледжа отдыхают с пользой

Все молодые люди совершеннолетние, поэтому трудятся полный рабочий день. По окончании трудовой смены учащиеся получат не только неплохой приработок и новый опыт, но и в качестве приятного бонуса – футболки, кепки и кеды для работы, которые были выданы каждому из ребят.

Пропалывая ёлочки…Студенты Кобринского политехнического колледжа отдыхают с пользой

Людмила Пашкович, служба новостей “КВ”.
Фото автора.

 
Теги: Новости
 
 
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Пропалывая ёлочки…Студенты Кобринского политехнического колледжа отдыхают с пользой
 
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