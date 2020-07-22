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Летал на ковре и общался с джинном. Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Литвинов

22.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как много людей ещё помнит советский фильм 1956 года «Старик Хоттабыч»? Очень сложно ответить на этот вопрос, ведь прошло так много времени, что сменилось уже несколько поколений, а исполнитель роли Вольки сейчас сам смог бы сыграть Хоттабыча. Чем Алексей Литвинов занимается теперь? 

Будущий актёр родился 24 марта 1944 года в Воронежской области. После войны вместе с мамой Алексей начал жить в Ленинграде. Там уже учившемуся в школе Литвинову предложили пройти пробы для фильма «Старик Хоттабыч».

Летал на ковре и общался с джинном. Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Литвинов
Фото: кадр из фильма «Старик Хоттабыч» 

Когда мальчика утвердили на роль, больше всего радовалась его мама. В то время семья жила бедно, поэтому тысяча рублей, которую Алексей получал в месяц, была очень кстати. Съёмки длились 8 месяцев.  

Летал на ковре и общался с джинном. Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Литвинов
Фото: кадр из фильма «Старик Хоттабыч» 

После успеха фильма Литвинова начали приглашать в другие проекты. Юный актёр согласился сняться в кинокартине «Первомайская, дом 7», которая так и не вышла на экраны. А затем Алексей начал отказываться от ролей, поскольку понял, что ему хотелось заниматься электроникой.

Летал на ковре и общался с джинном. Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Литвинов
Фото из открытых источников 

Для себя Литвинов решил, что лучше он будет хорошим технарём, чем посредственным актёром. В итоге Алексей окончил техникум, затем работал электромехаником по эскалаторам в ленинградском метро, электриком на железной дороге, а затем – на стройке. В 2003 году Литвинов ушёл на пенсию.

Летал на ковре и общался с джинном. Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Литвинов
Фото из открытых источников 

Сейчас бывший актёр живёт в деревне в 50 км от Санкт-Петербурга, летом Алексей подрабатывает установкой спутниковых антенн дачникам.  

Летал на ковре и общался с джинном. Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Литвинов
Фото из открытых источников 

Кстати, недавно мы рассказывали об актрисе, которая сыграла непослушную девочку в «Операции «Ы». Вот как она выглядит сейчас (здесь подробнее).  

Люди в материале: Алексей Литвинов

 
 
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Как много людей ещё помнит советский фильм 1956 года «Старик Хоттабыч»? Очень сложно ответить на этот вопрос, ведь прошло так много времени, что сменилось уже...
 
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