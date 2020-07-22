Летал на ковре и общался с джинном. Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Литвинов

Источник материала: СТВ

Как много людей ещё помнит советский фильм 1956 года «Старик Хоттабыч»? Очень сложно ответить на этот вопрос, ведь прошло так много времени, что сменилось уже несколько поколений, а исполнитель роли Вольки сейчас сам смог бы сыграть Хоттабыча. Чем Алексей Литвинов занимается теперь?

Будущий актёр родился 24 марта 1944 года в Воронежской области. После войны вместе с мамой Алексей начал жить в Ленинграде. Там уже учившемуся в школе Литвинову предложили пройти пробы для фильма «Старик Хоттабыч».



Фото: кадр из фильма «Старик Хоттабыч»

Когда мальчика утвердили на роль, больше всего радовалась его мама. В то время семья жила бедно, поэтому тысяча рублей, которую Алексей получал в месяц, была очень кстати. Съёмки длились 8 месяцев.



Фото: кадр из фильма «Старик Хоттабыч»

После успеха фильма Литвинова начали приглашать в другие проекты. Юный актёр согласился сняться в кинокартине «Первомайская, дом 7», которая так и не вышла на экраны. А затем Алексей начал отказываться от ролей, поскольку понял, что ему хотелось заниматься электроникой.



Фото из открытых источников

Для себя Литвинов решил, что лучше он будет хорошим технарём, чем посредственным актёром. В итоге Алексей окончил техникум, затем работал электромехаником по эскалаторам в ленинградском метро, электриком на железной дороге, а затем – на стройке. В 2003 году Литвинов ушёл на пенсию.



Фото из открытых источников

Сейчас бывший актёр живёт в деревне в 50 км от Санкт-Петербурга, летом Алексей подрабатывает установкой спутниковых антенн дачникам.



Фото из открытых источников