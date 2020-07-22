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Синоптики предупредили белорусов о сильном ветре вечером 22 июля

22.07.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Синоптики предупредили белорусов о сильном ветре вечером 22 июля

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вторую половину среды 22 июля. По данным Белгидромета, сильный ветер ожидается по северо-западу Беларуси.

В МЧС также предупредили о неблагоприятной погоде.

По данным синоптиков, сильный ветер будет ощущаться до 21.00 22 июля по северо-западной половине республики, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Также сильный ветер прогнозируется в Минской области.

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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вторую половину среды 22 июля. По данным Белгидромета, сильный ветер ожидается по северо-западу Беларуси. В МЧС...
 
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