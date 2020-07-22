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Синоптики предупредили белорусов о сильном ветре вечером 22 июля
Источник материала: ОНТ
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вторую половину среды 22 июля. По данным Белгидромета, сильный ветер ожидается по северо-западу Беларуси.
В МЧС также предупредили о неблагоприятной погоде.
По данным синоптиков, сильный ветер будет ощущаться до 21.00 22 июля по северо-западной половине республики, порывы будут достигать 15-20 м/с.
Также сильный ветер прогнозируется в Минской области.
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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вторую половину среды 22 июля. По данным Белгидромета, сильный ветер ожидается по северо-западу Беларуси. В МЧС...
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