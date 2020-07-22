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К «делу Белгазпромбанка» хотят подключить Интерпол. Спросили, пришло ли в организацию приглашение

22.07.2020 16:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, говоря о «деле Белгазпромбанка», уже дважды — c разбежкой больше чем в месяц между заявлениями — упоминал, что к его расследованию будут привлечены в том числе специалисты Интерпола. «Пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону», — заявил президент. FINANCE.TUT.BY попытался выяснить, пригласила ли белорусская сторона специалистов международной полиции для расследования «дела Белгазпромбанка» или подобные заявления остаются на уровне риторики. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Впервые Александр Лукашенко упомянул об этом 12 июня, на следующий день после того, как в Белгазпромбанке, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. В частности, президент заявил, что по результатам расследования «будет приглашен Интерпол, россияне, американцы, европейцы, чтобы они проанализировали документы».

— И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо — сядут. Перед законом все равны, — сказал Александр Лукашенко.

В июне в госСМИ со ссылкой на главу КГК Ивана Тертеля также сообщалось, что по этому делу «запросы об оказании содействия направлены также в компетентные структуры 18 государств, в том числе Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Кроме того, белорусские правоохранители обратились за содействием к компетентным специалистам США».

Вновь об Интерполе, а также про приглашение иностранных специалистов, в том числе из США, Александр Лукашенко заговорил 19 июля, его слова были показаны в сюжете о «деле Белгазпромбанка» на канале «Беларусь 1».

— Вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности в прокуратуру подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России, мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное преступление. Поэтому мы открыты, — сказал Александр Лукашенко.

Получается, что приглашения представителям Интерпола, а также специалистам из некоторых других стран, в том числе из США и России, пока не направили? Если нет, то будут ли по факту приглашать?

FINANCE.TUT.BY отправил запрос в центральное бюро Интерпола и поинтересовался, обратились ли уже белорусские власти за содействием в расследовании «дела Белгазпромбанка».

— Если или когда полиция любой из 194 стран-членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом в Лионе, полученная информация остается собственностью этой страны. Интерпол не комментирует конкретные дела, за исключением особых ситуаций и с согласия заинтересованной страны, — сообщили нам в международной полиции.

В Интерполе также уточнили, что в каждой стране-члене организации есть национальное центральное бюро, которое является единственным контактом с генеральным секретариатом в Лионе.

— Национальное центральное Интерпола в Беларуси относится к ведению криминальной милиции, поэтому рекомендуем обратиться напрямую туда за любой информацией по этому поводу, — сообщили в Интерполе.

В МВД Беларуси прокомментировали, что информация о проведении следственных действий может быть получена в следственном органе.

— Сведения по линии Интерпола передаются для правоохранительных органов и носят закрытый характер, — ответили в пресс-службе ведомства.

В КГК уточнили, что не занимаются этим вопросом. Оперативно связаться с пресс-службой КГБ и получить комментарий об этом нам не удалось.

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FINANCE.TUT.BY выяснял, пригласили ли уже белорусские власти специалистов международной полиции.
 
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