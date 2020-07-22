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Игорь Луцкий: на выборах нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем
Источник материала: ОНТ
Министр информации Беларуси Игорь Луцкий выразил мнение, что в период избирательной кампании нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем страны. Об этом
Министр информации отправился в Витебск, где посетил областную типографию и редакции местных газет. Игорь Луцкий поздравил полиграфистов с юбилеем – в этом году типография отмечает 100-летие.
Лучшие работники предприятия получили из рук министра награды и грамоты. Нагрудным знаком «Выдатнік друку Беларусі» была отмечена мастер печатного цеха Евгения Серпикова – она трудится в типографии уже 42 года.
Игорь Луцкий также поделился собственным мнением о текущей ситуации в стране.
Министр подчеркнул, что в средствах массовой информации достаточно публикаций для освещения предвыборной кампании – читатели и зрители смогут сделать осознанный выбор.
Фото: БЕЛТА
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Министр информации Беларуси Игорь Луцкий выразил мнение, что в период избирательной кампании нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем страны. Об...
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