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Игорь Луцкий: на выборах нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем

22.07.2020 16:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Луцкий: на выборах нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем

Министр информации Беларуси Игорь Луцкий выразил мнение, что в период избирательной кампании нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем страны. Об этом пишет «Беларусь Сегодня».

Министр информации отправился в Витебск, где посетил областную типографию и редакции местных газет. Игорь Луцкий поздравил полиграфистов с юбилеем – в этом году типография отмечает 100-летие.

Лучшие работники предприятия получили из рук министра награды и грамоты. Нагрудным знаком «Выдатнік друку Беларусі» была отмечена мастер печатного цеха Евгения Серпикова – она трудится в типографии уже 42 года.

Игорь Луцкий также поделился собственным мнением о текущей ситуации в стране.

Министр подчеркнул, что в средствах массовой информации достаточно публикаций для освещения предвыборной кампании – читатели и зрители смогут сделать осознанный выбор.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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Министр информации Беларуси Игорь Луцкий выразил мнение, что в период избирательной кампании нужно руководствоваться не эмоциями, а заботой о будущем страны. Об...
 
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