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Три компании, с которыми связан кандидат в президенты Черечень, проходят ликвидацию. В чем причина

22.07.2020 19:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декларации кандидата в президенты Сергея Черечня написано, что его доход за прошлый год составил 96 тысяч рублей. И это не зарплата, хотя он является руководителем ООО «С58 Технолоджиз». Оказалось, что эта компания, которая была зарегистрировано в мае 2018-го, уже два года не занимается коммерческой деятельностью и сейчас ее ликвидируют.


Компания «С58 Технолоджиз», 50% которой принадлежит Сергею Черечню, была зарегистрирована 7 мая 2018 года. Он и занял в ней пост директора. Предполагалось, что она будет занимается инвестиционной и консалтинговой деятельностью. При этом основной вид деятельности компании, по данным из Единого государственного регистра юрлиц и ИП, — деятельность в области компьютерного программирования. Однако с 25 июня 2020 года ООО находится на ликвидации из-за неосуществления коммерческой деятельности в течение 24 месяцев подряд. То есть она даже не начала толком работать.

При этом Сергей, по его рассказам, сейчас ездит на автомобиле компании «С58 Технолоджиз» — внедорожнике Infiniti QX80.

Причиной тому, что новый бизнес кандидата в президенты, которым он руководит, простаивал два года, стало то, что Сергей Черечень углубился в политику. Его политическая карьера стартовала в 2016 году — он стал членом Коммунистической партии Беларуси и пробовал баллотироваться в депутаты палаты представителей Национального собрания VI созыва. В 2017 году он сел в кресло председателя совета Белорусского республиканского общественного объединения «Дипломатия». А спустя еще год занял пост руководителя социал-демократической партии «Грамада», уполномоченного представителя от БСДГ в совете Белорусского национального конгресса.

— То есть компания открывалась как раз тогда, когда Сергей плотно занялся политической деятельностью. Поэтому она и не заработала, — пояснил Олег Чумаков, пресс-атташе претендента в президенты. — До этого он участвовал в деятельности компаний по торговле запчастями и ремонту техники АПК, строительству, IT.

Если быть точнее, то Сергей был директором ООО «Монтаж техника» (основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля товарами) и имел долю еще в нескольких бизнесах. Тогда его месячный доход составлял около 4300 долларов.

Сейчас Сергею Черечню кроме 50% в упомянутом ООО «С58 Технолоджиз» принадлежит, судя по опубликованной декларации ЦИКом, половина в ООО «Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс» (консультационные услуги в области компьютерных технологий) и в ООО «Информационный Спектр» (деятельность веб-сайтов), которые сейчас тоже находятся в процессе ликвидации по той же причине — неосуществление коммерческой деятельности в течение 24 месяцев.

Как позже пояснил Сергей Черечень «Нашай нiве», в декларации, размещенной ЦИКом, была ошибка. В ООО «Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс» ему предлежит 100% акций.

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Ликвидируют и другой бизнес, в котором есть доля претендента на пост главы государства.
 
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