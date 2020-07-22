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Супруги из России пытались провезти через белорусскую границу наркотики

22.07.2020 19:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Супруги из России пытались провезти через белорусскую границу наркотики

Супруги из России пытались провезти через белорусскую границу наркотики. Об этом информирует пресс-служба Госпогранкомитета.

Граждане России возвращались домой из Чехии. На автодорожном пункте пропуска «Брест» с помощью служебных собак в автомобиле россиян были обнаружены 54 пакетика с веществами, которые предположительно содержат наркотические вещества. Также был найден травматический пистолет с тремя патронами.

Находка была изъята для проведения экспертизы. Один из пакетов показал наличие в нем марихуаны.

Возбуждено уголовное дело. Супругам из России грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси

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Теги: Брест
 
 
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Супруги из России пытались провезти через белорусскую границу наркотики. Об этом информирует пресс-служба Госпогранкомитета. Граждане России возвращались домой...
 
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