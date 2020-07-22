ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Право выбора: Не последние ли выборы проходят в Беларуси?

22.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Центризбирком, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку, уменьшил количество наблюдателей на участках: до пяти человек — в основной день голосования, до трех человек — в дни досрочного голосования.

Право выбора: Не последние ли выборы проходят в Беларуси?
Что это означает? «Белорусский партизан» побеседовал с координатором кампании «Право выбора» Алесем Силковым.

- Незарегистрированные кандидаты, отсутствие независимого наблюдения – у меня такое предчувствие, не последние ли это выборы в Республике Беларусь? Власть в истерике, все понимает, видит, что поддержка не на ее стороне. Чтобы не доводить ситуацию до крайней черты, решила поступить следующим образом: наблюдателей отсечь, комиссии проверены, объявят результат 76% за Лукашенко – примите как есть.

- Как в сложившейся ситуации будет действовать «Право выбора»?

- «Право выбора» в любом случае будет наблюдать, обязательно будет наблюдать, собирать доказательства фальсификаций. Наши люди придут наблюдать во время досрочного голосования, будут аккредитоваться на участках, а не получится – будем писать жалобы. Мы намерены собирать факты, подтверждающие, что выборы – не открытые, не демократические, не честные.

-Сколько наблюдателей «Право выбора» планирует выдвинуть?

- Количество наблюдателей, которые намерены наблюдать во время досрочного голосования - 600-700 человек. Именно столько наблюдателей должны контролировать явку на избирательных участках во время досрочногоголосования; наблюдателей в день основного голосования мы готовим. Такогообщественного подъема еще никогда не было: только через сайт записалось внаблюдатели 500-600 человек. Если в предыдущие избирательные кампании для нас было большой проблемой найти наблюдателей, то сейчас все больше и больше народу хочет участвовать в наблюдении.

- «Право выборы» и «Честные люди» - это разные кампании наблюдения?


- Много наблюдателей никогда не бывает. Мы помогали нашим друзьям из «Честных людей» методологически, юридически. Будем помогать друг другу: с 3-5 наблюдателями на участке будет очень-очень сложно наблюдать.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центризбирком, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку, уменьшил количество наблюдателей на участках: до пяти человек — в основной день голосования,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз погоды на 23 июля: будет прохладно, пройдут дожди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика