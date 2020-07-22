В России закончились испытания пистолета-пулемета Калашникова (но только другого Калашникова)

Источник материала: Tut.by

В России завершились госиспытания пистолета-пулемета, разработанного в рамках опытно-конструкторских работ «Витязь-МО». Изделие было признано годным для серийного производства, межведомственная комиссия порекомендовала назвать оружие «9-мм пистолетом-пулеметом Калашникова ППК-20». Об этом сообщает «Калашников media».



Фото: Калашников media

При этом пистолет-пулемет назван не в честь знаменитого оружейника, а в честь его сына Виктора, чтобы увековечить его память. За основу оружия принят уже выпускаемый ПП «Витязь-СН» — но в новой модели улучшена эргономика, повышена точность и добавлен прибор малошумной стрельбы.

Пистолеты-пулеметы «Бизон-2» (9×18), «Бизон-2−01» (9×19), и «Витязь-СН» были разработаны группой Виктора Калашникова, которая также выполнила работы по созданию модели «Бизон-2−03». В 2005 году «Витязь-СН» приняли на вооружение МВД РФ, и сейчас его используют сотрудники спецподразделений МВД, ФСБ и ФСО Российской Федерации.