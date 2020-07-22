Прогноз погоды на 23 июля: будет прохладно, пройдут дожди

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни будет прохладно, погода неустойчивая. Но уже в выходные температура вновь начнет постепенно повышаться, однако без дождей не обойдется.

23 июля на погоде скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Прохладный воздух будет поступать с северо-запада Европы, пройдут дожди, местами с грозами, температурный фон – ниже климатических значений.

В четверг – переменная облачность. Преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. Днём возможны грозы. Влажность до 60%. Под утро слабый туман. Ветер западный порывистый. Атмосферное давление ночью будет немного расти, днем – падать.

К 8:00 температура – от +12°C по северу до +14°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +18°C по северо-востоку до +21°C по юго-востоку.

К вечеру температура воздуха будет в пределах от +16°C до +18°C.

В пятницу, с ростом атмосферного давления, дожди прекратятся. Ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура ночью +6°C…+12°C, днем +18°C…+25°C. В субботу в нашу страну начнет поступать более теплый, но при этом влажный воздух с Западной Европы. Температура будет постепенно повышаться. Ночью до +15°C, днем +22°C…+29°C, по северу еще прохладно – до +21°C. Ночью местами, утром и днем на большей части страны – кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый.

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