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Девятовский подтвердил переезд Волкова из РФ в Беларусь

22.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета, выступающего в прыжке с шестом, Матвея Волкова в сборную Беларуси.



"Действительно, разговор о переходе россиянина Матвея Волкова в сборную Беларуси был. К нам приезжал его отец, знаменитый в прошлом спортсмен в прыжке с шестом и тренер. Они приняли решение о переезде. Белорусская федерация легкой атлетики будет организовывать тренировочный процесс Матвея Волкова, продолжение спортивной деятельности уже за нашу страну. Первый шаг сделан, сейчас ждем, когда их семья переберется в Беларусь", - рассказал Девятовский в интервью госагентству БелТА.

Он обратил внимание на выдающиеся результаты, которые демонстрирует юный Волков и выразил надежду, что вскоре он сможет завоевывать медали и под флагом Беларуси.

Матвей Волков выступает в прыжке с шестом. У него нет спортивного гражданства России, так как он не выступал за сборную на международных соревнованиях. В Москве 29 февраля Матвей Волков установил высшее мировое достижение среди атлетов до 16 лет, взяв высоту 5,5 м. В течение трех лет он планирует повторить взрослый мировой рекорд - 6,17 м.
 
 
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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета, выступающего в прыжке с шестом, Матвея...
 
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