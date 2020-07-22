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Макей провел переговоры с заместителем госсекретаря США

22.07.2020 18:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей провел переговоры с заместителем госсекретаря США

Актуальные вопросы отношений Беларуси и США сегодня обсуждали министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и заместитель Государственного секретаря США Дэвид Хэйл. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений, а также вопросы регионального и международного уровней. 

По просьбе американской стороны Владимир Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской кампании в Республике Беларусь. 

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Актуальные вопросы отношений Беларуси и США сегодня обсуждали министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и заместитель Государственного секретаря США...
 
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