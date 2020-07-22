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Именная молодежная скамейка появилась в Городском саду Бреста
22.07.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брест сегодня принимает участников республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне". Одним из пунктов программы стало открытие именной скамейки от союзной молодежи в Городском саду, передает корреспондент БЕЛТА.
Арт-объект установили на аллее, ведущей к набережной реки Мухавец. На скамейке прикреплена табличка с надписью "БРСМ. Мы зрабілі гэта разам! #молодежьБреста".
Принявший участие в открытии арт-объекта заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба познакомил гостей с историей сада, которая берет свое начало в 1835 году. "Это исторический парк, который мы реставрировали в год 1000-летия Бреста. Тогда же была заложена хорошая традиция - устанавливать скамейки от почетных граждан, известных людей, организаций и предприятий города. Сегодня здесь уже 18 именных скамеек. И очень здорово, что молодежь Брестчины, Беларуси приняла участие в этой акции", - отметил Виталий Щерба.
Секретарь ЦК
Брестская часть программы молодежного поезда насыщена мероприятиями. Одним из самых ярких моментов стало посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Там участники поезда развернули полотнище "Беларусь помнит!" с именами Героев Советского Союза, возложили цветы к Вечному огню, почтили память погибших защитников минутой молчания. В Брестской крепости состоялся и открытый диалог с участием представителей руководства города, лидеров областной и городской организаций
Совместный проект Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской железной дороги "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" стартовал 18 июля из Витебска. Молодежная команда включает около сотни юношей и девушек из разных уголков Беларуси. Это талантливые учащиеся, студенты, ученые, спортсмены, работающая и сельская молодежь, участники студотрядовского движения, волонтеры. Маршрут огибает почти всю республику и финиширует 25 июля в Минске.
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Брест сегодня принимает участников республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне". Одним из пунктов программы стало открытие именной...
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