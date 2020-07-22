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Карпенко: важно, чтобы система образования работала на качественный результат

22.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Карпенко: важно, чтобы система образования работала на качественный результат

Важно, чтобы система образования работала на качественный результат, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня вместе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко он встретился с педагогической общественностью Глубокского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Все время в поле зрения системы образования будут две важные позиции. Первая — качество образования. Вторая — подготовка педкадров. Необходимо, чтобы в школу приходили люди, которые понимают эту профессию, все ее нюансы, которые стремятся развиваться и остаться в этой профессии», — рассказал Игорь Карпенко.

Министр напомнил, что в этом году дипломы о высшем образовании получат первые выпускники педклассов. «Мы, кстати, всегда отслеживаем дальнейшую судьбу наших выпускников, их закрепляемость на местах. И где-то лет через пять мы сможем уже предметно говорить о том, как эти молодые педагоги вписались в образовательный процесс. К слову, создавая в школах профильные классы, мы в первую очередь учитываем потребности нашей экономики и ее запросы», — отметил он.

В завершение встречи Владимир Андрейченко и Игорь Карпенко вручили представителям учреждений образования Глубокского района сертификаты на получение оборудования для компьютерных классов, учебного оборудования для кабинета биологии, интерактивных сенсорных систем (панелей). Кроме того, они посетили среднюю школу №1 города Глубокое им.П.О.Сухого и ясли-сад №1 «Вишневая сказка».

https://www.belta.by/

 
 
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Важно, чтобы система образования работала на качественный результат, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня вместе с председателем Палаты...
 
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