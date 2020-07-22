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В аэропорту Шанхая загорелся самолёт. Отменили более 340 рейсов
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Более 340 рейсов отменили в шанхайском аэропорту Пудун из-за пожара. Грузовой самолёт Boeing эфиопской авиакомпании загорелся днём 22 июля,
Администрация аэропорта перенаправила десятки рейсов в другие воздушные гавани региона, в том числе в Хунцяо. Всего задержали более 130 рейсов как на прилёт, так и на вылет.
Очевидцы выложили в интернет ролики, на которых видно, что огнём повреждена задняя часть фюзеляжа и хвостовая часть самолета. На месте ЧП работали 18 пожарных расчетов. В администрации Шанхайского аэропорта заявили, что возгорание потушили, а пострадавших и жертв при пожаре не было. Информации о его причинах пока нет.
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Новости Китая. Более 340 рейсов отменили в шанхайском аэропорту Пудун из-за пожара. Грузовой самолёт Boeing эфиопской авиакомпании загорелся днём 22 июля, сообщает...
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