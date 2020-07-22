Лукашенко встретился c доверенными лицами

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с доверенными лицами. Об этом информирует БЕЛТА.

Чтобы видеть ситуацию в регионах, что называется прочувствовать ее, доверенные лица Президента посещают закрепленные за ними области. И сегодня после очередного насыщенного дня состоялась встреча с Александром Лукашенко.

В начале мероприятия глава государства отметил, что сейчас у страны ощутимо острый период. Президент подчеркнул, что специально попросил организовать такую встречу именно сейчас, ведь доверенные лица провели ряд встреч с избирателями, почувствовали ситуацию.

Говоря о составе группы доверенных лиц, Александр Лукашенко отметил, что к ее формированию в этот раз отнеслись очень аккуратно, даже трепетно.

Президент Беларуси рассказал: прежде, чем утвердить доверенных лиц, рассматривались биографии этих людей и, если была необходимость, изучались рекомендации с мест.

Глава государства добавил, что знает всех вошедших в список доверенных лиц, хоть с единицами прежде мог и не сталкиваться непосредственно.

Фото: БЕЛТА

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