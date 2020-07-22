Вандалы изрисовали скульптуру Богоматери в Логойске: когда в попытке донести политические взгляды переходят моральную черту? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Несколько дней назад в сети появилось фото скульптуры Логойской Божией Матери «Знамение». Вандалы изрисовали её краской. История получила широкий общественный резонанс. Сложно сказать, на какую реакцию общества и верующих рассчитывали авторы художества. Но в этот раз в попытке донести свои политические взгляды они окончательно перешли моральную и этическую черту.

Четырехметровая статуя Богородицы на въезде в Логойск – покровительница города. Её установили в 2016-м в честь Свято-Николаевского храма. Чтобы навредить этому образу в стране, где большинство воспитано в православных традициях, надо быть абсолютно безмозглым или бессовестным. И тут не так важны политические или религиозные взгляды. Есть черта, которую нельзя переходить, если мы хотим называться цивилизованным обществом.

Понятие цивилизованности может размываться. И это плохая практика, на которую кивают некоторые современные белорусские политики или тот, кто себя таким считает. Борьба со скульптурами и памятниками не считается чем-то зазорным у людей, которые просто не понимают смысл слов «культура» и «история».

Примеров вандализма множество. Это и попытка уничтожить статуи Колумба в Америке. Первооткрыватель попал под удар во время протестов против расовой дискриминации. Колумба обвинили в том, что его «открытие Америки» спровоцировало когда-то работорговлю. Сложно поймать логику? В этом и есть смысл проявления (как хотите называйте) «экстремизма, насилия или хулиганства» во время уличных «противостояний, митингов, каруселей» и так далее.

История это видела не один раз. Прямо сейчас – статуи Святого Хунипера Серра. Это католический монах, серьезная фигура в Испании, причислен церковью к лику святых. Его образы пытаются уничтожить в Сан-Франциско за то, что он якобы помогал работорговцам. Испанские власти шокированы таким историческим поворотом и задают резонный вопрос: люди, которые это делают, их предки как-то пострадали от действий святого? Почему сейчас?

Отдельная история с памятниками советским солдатам. Знаменитого «Алешу» в Болгарии от вандалов спасали сами жители Пловдивы. Потому что «эффект толпы» и новых настроений всегда подразумевает безнаказанность. Украина, Прибалтика уже столкнулись с тем, что разбой в отношении памяти тех, кого превозносили, не приносит ничего хорошего. При таком отношении и воспитании новых героев вполне ждет та же участь, что и их предшественников.

Кому помешала или навредила статуя Богоматери Логойской, логического ответа на этот вопрос не найти. Хотя самих художников наверняка отыщут, и неплохо было бы, чтобы страна знала, кто эти «герои».

Статую отмыли. Но остается очень тонкая грань между политическим противостоянием и «делами, которые уже не отмыть». Поэтому, даже борясь за «условные новые ценности», надо сохранить хотя бы те, которые нам всем дороги.

За три дня никто из штабов ни одного из кандидатов в президенты, которые так часто апеллируют этой самой цифрой, никаких заявлении не сделали. Ни слова осуждения, ни попытки дистанцироваться от скандального инцидента. В борьбе за голоса избирателей, среди которых много православных верующих, это было бы как минимум логично.

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