Александр Лукашенко – доверенным лицам: я должен ответить на те вопросы, которые наши люди задают вам на встречах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 22 июля провел встречу с доверенными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предвыборная кампания сейчас идет по стране. Эти люди много ездят, общаются с людьми, проводят встречи с населением. По окончании очередного насыщенного дня и состоялась встреча с главой государства.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Период острый. Вы, наверное, уже сами почувствовали. Ну и вообще, после этого периода начального есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции. Тем более что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале. А в связи с тем, что меняется ситуация, меняется обстановка, и очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах.





Естественно, что в этот раз мы очень аккуратно и даже трепетно относились к формированию группы доверенных лиц действующего Президента. Потому что это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. И уже когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят, по моим данным.





Многих, очень многих, почти всех – я посмотрел списки, биографии – ясно, что при подборе мы исходили из того, что получали рекомендации с мест, если нам нужна она была. Это мне все докладывалось. Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился.

Поэтому я, в принципе, очень, очень многих – ну, 99 % – просто и сталкивался с ними, и знаю их. Если с какими-то двумя-тремя человеками я лицом к лицу не сталкивался, это не значит, что я вас не знаю. Словом, знаю всех.





Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается и проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов.