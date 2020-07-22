Котенок дважды украл деньги из бара и попал на видео

Источник материала: ОНТ

В Анапе (Россия) котенок дважды крал деньги из кассы бара. Сотрудники заведения опубликовали в Instagram записи с камер видеонаблюдения. На роликах видно, как животное убегает с пачкой купюр.

Первый раз рыжий котенок выронил украденные деньги. Работник бара заметил это и вернул купюры на место.

Вскоре питомец повторил попытку. В итоге в кассе была обнаружена недостача. Только с помощью камер люди нашли пушистого злоумышленника с его денежной добычей под одним из столиков.

В Instagram пивного бара рассказывается, что один из сотрудников заведения приютил рыжего котенка в начале лета. Животное получило кличку Масяня.

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