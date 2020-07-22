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Котенок дважды украл деньги из бара и попал на видео

22.07.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок дважды украл деньги из бара и попал на видео

В Анапе (Россия) котенок дважды крал деньги из кассы бара. Сотрудники заведения опубликовали в Instagram записи с камер видеонаблюдения. На роликах видно, как животное убегает с пачкой купюр.

Первый раз рыжий котенок выронил украденные деньги. Работник бара заметил это и вернул купюры на место.

Вскоре питомец повторил попытку. В итоге в кассе была обнаружена недостача. Только с помощью камер люди нашли пушистого злоумышленника с его денежной добычей под одним из столиков.

В Instagram пивного бара рассказывается, что один из сотрудников заведения приютил рыжего котенка в начале лета. Животное получило кличку Масяня.

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В Анапе (Россия) котенок дважды крал деньги из кассы бара. Сотрудники заведения опубликовали в Instagram записи с камер видеонаблюдения. На роликах видно, как животное...
 
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