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Котенок дважды украл деньги из бара и попал на видео
Источник материала: ОНТ
В Анапе (Россия) котенок дважды крал деньги из кассы бара. Сотрудники заведения
Первый раз рыжий котенок выронил украденные деньги. Работник бара заметил это и вернул купюры на место.
Вскоре питомец повторил попытку. В итоге в кассе была обнаружена недостача. Только с помощью камер люди нашли пушистого злоумышленника с его денежной добычей под одним из столиков.
В Instagram пивного бара рассказывается, что один из сотрудников заведения приютил рыжего котенка в начале лета. Животное получило кличку Масяня.
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В Анапе (Россия) котенок дважды крал деньги из кассы бара. Сотрудники заведения опубликовали в Instagram записи с камер видеонаблюдения. На роликах видно, как животное...
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