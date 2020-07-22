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В реалиях дня. Об экономике, законодательстве и роли женщин в важных для страны процессах говорили в Минске

22.07.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопросы экономики, законодательства и роль женщин в важных для страны процессах. Эти и другие вопросы обсудили 22 июля представительницы прекрасного пола, участницы Белорусского союза женщин в формате видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В реалиях дня. Об экономике, законодательстве и роли женщин в важных для страны процессах говорили в Минске

Лейтмотивом «круглого стола» стала тема развития и достижений Беларуси на международной арене, обобщение опыта и внедрение новейших технологий для последующего развития страны и повышения качества жизни.

В реалиях дня. Об экономике, законодательстве и роли женщин в важных для страны процессах говорили в Минске

Эксперты также затронули ключевую тему реалий сегодняшнего дня – особенности работы национальной экономики в условиях последствий преодоления пандемии. Участники мероприятия поделились и мнениями о том, как в нынешних условиях сохранить темпы роста, создавать новые рабочие места, обеспечивать рост доходов людей.

В реалиях дня. Об экономике, законодательстве и роли женщин в важных для страны процессах говорили в Минске

Марина Шалимо, участник клуба «Деловые женщины» общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
В союзе женщин проводится уже второй год инициатива, когда женщины подают какие-то конкурсные заявки. Мы их всех рассматриваем. В прошлом году было 24 женских проекта, которые мы курировали, задавали какие-то вопросы. Для них специально создавались какие-то «круглые столы» с экспертами. Они все это слушали. В этом году подали заявки 18 человек.

Я думаю, что таким образом – 24, 18 – у нас создался такой проект ежегодной адресной помощи женщинам-предпринимателям, которые обратились в союз женщин.

В реалиях дня. Об экономике, законодательстве и роли женщин в важных для страны процессах говорили в Минске

Обсудили и законодательный аспект. 22 июля в Палате представителей рассматривается несколько новых проектов. В частности, рассматриваются документы, регламентирующие действия после банкротства предприятий и закон об инновациях.

В реалиях дня. Об экономике, законодательстве и роли женщин в важных для страны процессах говорили в Минске

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Они направлены на то, чтобы, первое, поддержать развитие дальнейшее цифровой экономики, администрирование в области госуправления.

Следующий блок касается сферы образования, Кодекса об образовании.

И третье – социальная сфера. Это законодательство о здравоохранении, это законодательство о правах инвалидов. Уже определенные проработки законопроектов, связанных с этим, проведены.

В реалиях дня. Об экономике, законодательстве и роли женщин в важных для страны процессах говорили в Минске

В реалиях дня. Об экономике, законодательстве и роли женщин в важных для страны процессах говорили в Минске

Белорусский союз женщин также готовится к торжественной церемонии награждения победительниц Республиканского конкурса «Женщина года». В нем приняли участие более 250 белорусок. Лучших определят в пяти номинациях. Чествование состоится 25 июля во Дворце Республики.

Люди в материале: Марина Шалимо, Светлана Любецкая

 
 
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