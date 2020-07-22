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Мишустин после визита в Минск в Госдуме заявил, что цены на энергоносители обсудят после утверждения дорожных карт
Источник материала: Партизан
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "глубоко верит" в потенциал Союзного договора с Беларусью, стороны могут обсудить цены на энергоносители после утверждения дорожных карт.
Об этом он заявил, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
"Если говорить про Беларусь, был целый ряд встреч, я глубоко верю в потенциал Союзного договора, считаю, что работа, которая проведена была, связанная с интеграцией и с разработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Беларусью, была сделана отлично. Там буквально немного осталось вещей, которые надо обсудить. И верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство и примем, с изъятиями, возможно, Единый налоговый кодекс, когда мы сможем унифицировать наши ставки, подходы, то мы сможем разговаривать в том числе о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе и предлагают наши белорусские партнеры", - сказал Мишустин.
В начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Беларусь обсуждают дорожные карты и этапы интеграции. 17 июля Мишустин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что стороны могли бы принять ряд новых мер для раскрытия потенциала договора о Союзном государстве. По словам российского премьера, речь идет о независимой интеграции и равноправных возможностях экономического сотрудничества.
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Мишустин после визита в Минск в Госдуме заявил, что цены на энергоносители обсудят после утверждения дорожных карт
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "глубоко верит" в потенциал Союзного договора с Беларусью, стороны могут обсудить цены на энергоносители после...
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