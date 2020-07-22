Долгожительница точно предсказала дату и время своей смерти

Источник материала: ОНТ

В провинции Удонтхани (Таиланд) долгожительница точно предсказала дату и время собственной смерти. Историю рассказывает Asia One.

17 июля 91-летняя Марнсри Хамсорн заявила сыну и его жене, что умрет около 17:30 19 июля. За месяц до этого сын долгожительницы, 60-летний Сурат Тхамронглаохапан, начал замечать, как пожилая таиландка разговаривает сама с собой. Марнсри заявляла, что общается с духами умерших предков.

19 июля Хамсорн поперхнулась едой. Женщине стало плохо. Прибывшие в дом долгожительницы медики констатировали ее смерть из-за удушья. В полицию об этом сообщили, как следует из официальных записей, в 18:30.

Фото: The Nation/Asia News Network

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