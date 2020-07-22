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Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать

22.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Европейская гандбольная федерация огласила список участников Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кстати, с 2020 года этот турнир называется Европейской лигой.

Наш СКА сыграет в первом раунде. Парни Игоря Папруги уже вовсю тренируются.

Несмотря на существенные кадровые потери – в конце игрового года СКА покинул ряд ключевых игроков, а кто-то и вовсе завершил карьеру – в новый сезон команда входит в полном составе.

Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать

К тренировкам с основой были подключены исполнители, которые в прошлом выступали за БГУФК-СКА. В новом составе команда уже провела учебно-тренировочный сбор в Раубичах.

Молодые игроки поделились впечатлениями от тренировок и ожиданиями от участия в Европейской лиге.

Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать

Кирилл Самойло, полусредний ГК СКА:
В команде у нас прекрасный коллектив. Влиться было довольно легко. Конечно, совсем другие тренировки, больше их. Пока провели первый сбор. Сейчас тренируемся в Минске, потом поедем в Малориту и сыграем пару спаррингов.

Хочется сыграть с хорошими европейскими командами, показать себя там. Как можно дальше пройти, если получится, в группу было бы хорошо попасть.

Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать

К слову, обновился не только состав игроков, но и тренеров. Теперь в ассистентах Игоря Папруги завершивший недавно карьеру Дмитрий Никуленков.

Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать

Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать

Дмитрий Никуленков, тренер ГК СКА:
Сильно ничего не поменялось – я так же нахожусь все время в зале, как и при бытии игроком. Так что это не новое мне. Тут много-много молодых игроков, которые ждут каких-то подсказок от нас. Чувствую себя хорошо.

Прогнозы – это не самое лучшее, что я умею делать. Конечно, все зависит от жеребьевки. Не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда, что мы чего-то боимся. Надо выходить на площадку и доказывать в каждой игре, на что они способны. Так что все перед ними – мяч круглый, как говорится. Будем биться, и, я надеюсь, показывать достойные голы.

У молодых больше смелости. Конечно, где-то они уступают в мастерстве. Но если каждый будет биться за каждого, то есть будет показывать максимум своих возможностей – не именно в мастерстве, а играть от сердца, то я думаю, все может получиться.

Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать

Отметим, жеребьевка первого раунда Европейской лиги состоится 28 июля. Матчи запланированы на 29-30 августа и 5-6 сентября.

Люди в материале: Игорь Папруга, Кирилл Самойло, Дмитрий Никуленков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Европейская гандбольная федерация огласила список участников Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кстати, с 2020 года этот турнир...
 
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