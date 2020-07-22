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В Волковыске легковушка насмерть сбила 17-летнего велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний велосипедист погиб под колесами автомобиля в Волковыске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Происшествие случилось днем 22 июля на улице Путейной. По информации очевидцев, женщина на Ford сбила 17-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП парень от полученных травм умер на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Происшествие случилось днем 22 июля на улице Путейной.
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