В Волковыске легковушка насмерть сбила 17-летнего велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний велосипедист погиб под колесами автомобиля в Волковыске. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



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Происшествие случилось днем 22 июля на улице Путейной. По информации очевидцев, женщина на Ford сбила 17-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП парень от полученных травм умер на месте происшествия. Причины и обстоятельства аварии выясняются.