В Беларуси продолжается работа над поправками в Конституцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается работа над обновлениями в Конституции. Об этом заявил председатель Конституционного суда страны.

Рабочая группа уже внесла свои предложения, а также изучила Конституции порядка сотни стран, чтобы провести сравнительный анализ. Хотя копий каких-либо положений из других документов в белорусском Основном законе быть не может. Это уникальный документ.

«Через некоторое время процесс активизируется и станет более публичным. Будут привлекаться депутаты, сенаторы и соответственно граждане. Пока преждевременно говорить о предложениях, сейчас идет процесс осмысления и проработки тех положений, которые требуют изменений и дополнений», – заявил председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич,

Не исключено, что в новой редакции Конституции дополнительные полномочия получат местные органы власти.