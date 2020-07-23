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В Беларуси продолжается работа над поправками в Конституцию
23.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается работа над обновлениями в Конституции. Об этом заявил председатель Конституционного суда страны.
Рабочая группа уже внесла свои предложения, а также изучила Конституции порядка сотни стран, чтобы провести сравнительный анализ. Хотя копий каких-либо положений из других документов в белорусском Основном законе быть не может. Это уникальный документ.
«Через некоторое время процесс активизируется и станет более публичным. Будут привлекаться депутаты, сенаторы и соответственно граждане. Пока преждевременно говорить о предложениях, сейчас идет процесс осмысления и проработки тех положений, которые требуют изменений и дополнений», – заявил председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич,
Не исключено, что в новой редакции Конституции дополнительные полномочия получат местные органы власти.
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Об этом заявил председатель Конституционного суда страны.
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