«Разогнался до 330 км/ч». В Минске зафиксировали рекордную скорость на мотоцикле, но все по закону

Источник материала: Tut.by

Если уж организовывать тест-драйв таких мотоциклов, как Ducati, то без ограничений. Поэтому официальный дилер итальянской марки пригласил гостей на полигон в Липках, где одному из участников удалось разогнаться до 330 км/ч.





Своеобразный рекорд Беларуси был поставлен на модели Ducati Panigale V4, которую мы уже тестировали вместе с экстремалом Алесем Шуппо. Тест-драйв стал первым мероприятием бренда с момента появления в ноябре 2019 года.



На трехкилометровом прямике полигона Ducati Panigale V4 разогнался до 330 км/ч

Для того, чтобы каждый смог оценить управляемость мотоциклов Ducati, были выстроены две трассы — тренировочная и для основных заездов. А также организаторы включили в программу заезды по трехкилометровой прямой. На ней и зафиксировали рекордную скорость спортбайка Panigale V4. Интересно, что в технических характеристиках «максималка» указывается 299 км/ч. Все дело в том, что между производителями мотоциклов существует «джентльменское соглашение», согласно которому они ограничивают максимальную скорость на своих моделях. Тем не менее это не мешает слегка отступать от правил.





Для тест-драйва был доступен практически весь модельный ряд. Городской «неоклассик» Ducati Monster — это действительно классика. Мотоцикл, с которого можно начать свою двухколесную карьеру. Он умеренно мощный — 73 л. с., но при этом отлично управляется. А выставленная напоказ «клетка» рамы придает этому мотоциклу неповторимый вид.



Ducati Monster

Ducati Multistrada Grand Tour 1260 можно отнести к классу туристических эндуро. То есть этот мотоцикл предназначен для дальних путешествий, где могут встречаться и плохие дороги. Он довольно тяжелый — 235 кг, а его двигатель развивает 158 л. с. Здесь есть такие автомобильные «штучки», как круиз-контроль и бесключевой доступ.



Ducati Multistrada Grand Tour

Ducati Panigale V4 — это классический спортбайк безо всяких оговорок. Мощнейший двигатель, минимальный вес и максимальная приспособленность к высоким скоростям. Напичканный страхующей электроникой, Panigale вполне может позволить сесть за руль неопытному райдеру. Но все же к этому мотоциклу лучше подходить с багажом в десятки тысяч километров на менее мощной технике.



Ducati Panigale V4

Ducati XDiavel S — пожалуй, самый эффектный и впечатляющий мотоцикл в линейке марки. Это чистый круизер — со специфической посадкой с вытянутыми вперед ногами. Он тяжелый — 247 кг снаряженной массы. Мощность двигателя — чуть больше 150 л. с. А еще он самый дорогой в линейке Ducati. В Минске цена на него начинается с отметки 31 тысяча евро. Это даже дороже сверхбыстрого Panigale. У XDiavel S в базовом оснащении есть светодиодные фары, настраиваемые режимы движения, бесключевой доступ.



Ducati XDiavel

У гостей мероприятия особым спросом пользовался спортивный Panigale V4. Все же не каждый день и не везде есть возможность прохватить со скоростью больше 300 км/ч в безопасных и при этом абсолютно легальных условиях.

Те, кто предпочитает комфортное перемещение, больше интересовались моделью Multistrada. Туристический эндуро хорош как для дальних путешествий, так и для ежедневного использования.

XDiavel S понравился за его практичность, относительно легкий вес, управляемость и, конечно, выдающийся итальянский дизайн.



Ducati Streetfighter

Кроме того, можно было просто полюбоваться на другие модели. На площадке были выставлены Ducati Scrambler Café Racer, Ducati Monster 1200 и победитель выставки Eicma 2019 — Ducati Streetfighter. По своим характеристикам этот мотоцикл уже близок к спортбайкам. Достаточно сказать, что его двигатель развивает 208 л.с. При этом байк сохраняет комфорт и удобство городского мотоцикла.

На 294 км/ч на спидометр уже не смотрел

Один из гостей мероприятия поделился своими впечатлениями. Валерий ездит на 10-летнем Ducati Monster, который когда-то покупал новым. Сейчас находится в процессе выбора. Опять хочет новый Ducati.



Валерий уже 10 лет ездит на Ducati. Покупал его новым

— Я пока еще не определился с моделью. Присматриваюсь. Понял, что запрос к мотоциклу за 10 лет вырос. Поэтому рассматриваю Supersport, Diavel или Panigale V4. На мероприятии впервые увидел Streetfighter — тоже очень понравился. За зиму думаю определиться.

На площадке с клиентами и гостями работали инструкторы мотошколы Keymotoschool. Проводили короткий инструктаж. А не очень опытным райдерам объясняли если не азы, то какие-то особенности управления разными моделями мотоциклов. Валерий признался, что его «обновленная» мотоциклетная карьера как раз началась с посещения Keymotoschool.



С гостями мероприятия работали инструкторы Keymotoschool

— Инструкторы там очень опытные, у них на тренировках я получал несказанное удовольствие. То, что они показывали на тест-драйве, это полезно для среднестатистического райдера. Да и опытным не помешает вспомнить. Замечательно, что не просто сделали заезды по прямой — у кого смелости хватит. Была и трасса для оценки управляемости. Именно на ней я прочувствовал, насколько изумительно управляется Panigale — буквально дуновением ветра. Конечно, прохватить по трехкилометровому прямику тоже получилось. Не буду утверждать, что разогнался до 300 км/ч, потому что после 294 км/ч перестал смотреть на спидометр. Все же немного страшно отвлекаться на такой скорости. Но думаю, что заветный рубеж взял.