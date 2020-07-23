Екатерина Ковешникова: В нашей стране делается всё возможное, чтобы молодежь могла жить спокойно

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Екатерина Ковешникова, первый секретарь Несвижского районного комитета «Белорусский республиканский союз молодежи»:

— Сегодня в нашей стране делается всё возможное, чтобы молодежь могла жить спокойно. Создаются правовые, экономические и организационные условия и гарантии для самореализации молодых людей, развития молодежных объединений, движений и инициатив. Государство стремится существенно улучшить положение в здравоохранении, образовании и культуре — в тех сферах, где решается вопрос духовного, нравственного и физического формирования молодого поколения.

Большое внимание уделяется поддержке одаренной и талантливой молодежи, реализации гражданско-патриотических и культурно-досуговых проектов, поддержке и развитию научной деятельности молодежи. Активно развиваются волонтерское и студотрядовское движения.

2020 год — время выборов Президента Республики Беларусь — страны, в который будем жить мы с вами, будут жить наши дети. Это очень важное событие в жизни каждого человека. Давайте вместе сделаем правильный выбор.



