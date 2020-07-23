﻿ Екатерина Ковешникова: В нашей стране делается всё возможное, чтобы молодежь могла жить спокойно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Екатерина Ковешникова: В нашей стране делается всё возможное, чтобы молодежь могла жить спокойно

23.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

 

Екатерина Ковешникова, первый секретарь Несвижского районного комитета «Белорусский республиканский союз молодежи»:

— Сегодня в нашей стране делается всё возможное, чтобы молодежь могла жить спокойно. Создаются правовые, экономические и организационные условия и гарантии для самореализации молодых людей, развития молодежных объединений, движений и инициатив. Государство стремится существенно улучшить положение в здравоохранении, образовании и культуре — в тех сферах, где решается вопрос духовного, нравственного и физического формирования молодого поколения.

Большое внимание уделяется поддержке одаренной и талантливой молодежи, реализации гражданско-патриотических и культурно-досуговых проектов, поддержке и развитию научной деятельности молодежи. Активно развиваются волонтерское и студотрядовское движения.

2020 год — время выборов Президента Республики Беларусь — страны, в который будем жить мы с вами, будут жить наши дети. Это очень важное событие в жизни каждого человека. Давайте вместе сделаем правильный выбор.

Екатерина Ковешникова: В нашей стране делается всё возможное, чтобы молодежь могла жить спокойно


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
    Екатерина Ковешникова, первый секретарь Несвижского районного комитета «Белорусский республиканский союз молодежи»: — Сегодня в нашей стране делается всё
 
Новости дня
Новости разные
 
«Разогнался до 330 км/ч». В Минске зафиксировали рекордную скорость на мотоцикле, но все по закону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика